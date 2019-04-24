Аленья: «Предпочёл бы выиграть чемпионство в субботу на „Камп Ноу“»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре Примеры, а также высказался на тему возможного досрочного чемпионства «сине-гранатовых» на этой неделе. Даже если «Атлетико» сегодня не проиграет «Валенсии», «Барселона» может обеспечить чемпионство в домашней игре с «Леванте» в эту субботу.

Мы хорошо начали встречу. У нас было несколько моментов в первом тайме, но затем соперник усложнил нам жизнь.

Мой гол? Серхи Роберто отдал великолепный пас, Луис Суарес – великолепный игрок и лучший девятый номер – идеально пропустил мяч, и счёт стал 1:0 в нашу пользу. Я рад помогать команде тем, чем могу. Это были важные три очка.

Теперь мы ждём результата «Атлетико». Я бы предпочёл выиграть чемпионство в субботу дома и отпраздновать его с нашими болельщиками. Хотя, если это случится раньше, мы не будем против. Мы заслужили этот титул, так как были лучшей командой.