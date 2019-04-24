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Вальверде: «Выход Месси? Игрокам нужна практика, нельзя прятать их в ящик»

24 апреля 2019, 02:29
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре Примеры объяснил, почему выпустил на поле Лионеля Месси при счёте 2:0.

Мы решили, что Месси будет играть, в перерыве. К тому моменту счёт ещё не был открыт.

Борьба за «Золотую бутсу»? Мы сосредоточены на победе [в чемпионате]. Сегодня он получил небольшой отдых и вышел на поле во втором тайме.

Игрокам полезно оставаться активными и вовлечёнными в игровой процесс. Нельзя прятать их в ящик, а затем просто выпустить на один матч.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Artuom
   180 / 954
24 апреля в 09:21
"Игрокам полезно оставаться активными и вовлечёнными в игровой процесс. Нельзя прятать их в ящик, а затем просто выпустить на один матч" К Малкому это видимо не относится?))
    Artuom
    Artuom
       203 / 954
    24 апреля в 07:58
    "Игрокам полезно оставаться активными и вовлечёнными в игровой процесс. Нельзя прятать их в ящик, а затем просто выпустить на один матч"

    К Малкому это видимо не относится?))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    24 апреля в 06:50
    Согласен с тренером Барселоны
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    24 апреля в 06:49
    Согласен с тренером Барселоны
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       246 / 954
    24 апреля в 05:09
    Как Месси будет играть в перерыве? В перерыве отдыхают!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       669 / 954
    24 апреля в 04:55
    Без него ничего не могут.
    311
    311
       53 / 954
    24 апреля в 02:36
    Месси нужна практика? Действительно, заморили на лавке беднягу!)
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