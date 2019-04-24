Вальверде: «Выход Месси? Игрокам нужна практика, нельзя прятать их в ящик»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Алавесом» (2:0) в 34-м туре Примеры объяснил, почему выпустил на поле Лионеля Месси при счёте 2:0.

Мы решили, что Месси будет играть, в перерыве. К тому моменту счёт ещё не был открыт.

Борьба за «Золотую бутсу»? Мы сосредоточены на победе [в чемпионате]. Сегодня он получил небольшой отдых и вышел на поле во втором тайме.

Игрокам полезно оставаться активными и вовлечёнными в игровой процесс. Нельзя прятать их в ящик, а затем просто выпустить на один матч.