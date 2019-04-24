Два ключевых защитника «Спартака» не сыграют в Туле

Защитники «Спартака» Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали вместе с командой на матч с «Арсеналом». Игра состоится завтра.
Ранее бывший рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин не исключил, что москвичи проиграют в Туле.
Защитники «Спартака» Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали вместе с командой на матч с «Арсеналом». Игра состоится завтра.
Ранее бывший рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин не исключил, что москвичи проиграют в Туле.
Кого в защиту ставить? Один Джик остался и всё.
Шансы пряников на победу теперь в разы выше.
Сильно удивлюсь, если Спартак уедет из Тулы с 3 очками, да и ничья теперь под вопросом.
Кого в защиту ставить? Один Джик остался и всё.
Шансы пряников на победу теперь в разы выше.
Сильно удивлюсь, если Спартак уедет из Тулы с 3 очками, да и ничья теперь под вопросом.