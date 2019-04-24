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Два ключевых защитника «Спартака» не сыграют в Туле

24 апреля 2019, 22:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитники «Спартака» Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали вместе с командой на матч с «Арсеналом».  Игра состоится завтра.

Ранее бывший рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин не исключил, что москвичи проиграют в Туле.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Алексей Коротеев
   208 / 954
25 апреля в 08:07
Рассказов ,Кутепов ,Жиго ,Боккетти ... Вы чего ,ох...ли там совсем ????!
С другой стороны , есть Ещенко ,Джикия , Айртон . Ничего ,справятся !!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
25 апреля в 08:01
Рассказов ,Кутепов ,Жиго ,Боккетти ... Вы чего ,ох...ли там совсем ????!
Исмет
Исмет
   538 / 954
25 апреля в 06:22
Пусть молодого Игнатова поставят в стартовый состав вместо Глушакова.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Гуливер
   73 / 954
25 апреля в 00:31
Семьлихов вроде травмироаан. Будет играть " ловец мяча как мыло в бане."
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 23:25
ой бяда,бяда
Гуливер
Гуливер
   929 / 954
24 апреля в 23:04
Тула двушечку похоже закинет Селихову
kingoffam
kingoffam
   352 / 954
24 апреля в 22:17
Чем они там занимаются,что постоянно пол-команды в лазарете?
makkie
makkie
   11 / 954
24 апреля в 22:15
Жесть, пол- основы сломалось(
Кого в защиту ставить? Один Джик остался и всё.
Шансы пряников на победу теперь в разы выше.
Сильно удивлюсь, если Спартак уедет из Тулы с 3 очками, да и ничья теперь под вопросом.
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