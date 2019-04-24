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Пресс-секретарь «Зенита» рассказал о травме Кокорина

24 апреля 2019, 18:46

Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко пожаловался на плохое состояние форварда команды Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ — это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
bamana
bamana
24 апреля в 22:55
нахрен этот садист вам уср..ся?
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
24 апреля в 22:37
Наверно стул на ногу уронил
Землянин
Землянин
   437 / 954
24 апреля в 22:27
Срочно на Мальдивы первым рейсом: там и бассейн, и песок, и шампань )))
kts
kts
24 апреля в 21:29
Отсидит - подлечиться. Денег хватит .. Другим детям на операции не хватает.
spartach n1
spartach n1 ответил Ленинградец 37
   2 / 954
24 апреля в 20:58
А Гулиев где? Ты бы закрыл позорное спартаковское ....
Бомж-должен поехать на лесоповал !))
nautilus163
nautilus163
   119 / 954
24 апреля в 20:49
Окажется, что это ему Пак травму нанес в грязном подкате в кафейне!
Palex
Palex ответил МКС
   51 / 954
24 апреля в 20:34
Бедные бомжи Один не играет пол года у него травма колена Второй на нарах валяется - то же травма
Ну у вас то дела лучше обстоят.Капитан доигрался,что место в составе потерял,другой людей в центре Москвы избивает.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   405 / 954
24 апреля в 20:07
Свиьня долнжа быть быть в пердиве.
Заполярный
Заполярный ответил Питермен
   282 / 954
24 апреля в 20:02
Позор всем, кто к этому причастен!
ПОЗОР ГОП КОМПАНИИ КОКО. СОГЛАСЕН.
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил spartach n1
   426 / 954
24 апреля в 20:01
Табуретками махать клоуну травма не мешала,пусть теперь отдыхает )
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       479 / 954
    24 апреля в 19:43
    А какое состояние ПАКА? в смысле со здоровьем как?)))
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       100 / 954
    24 апреля в 19:39
    Сейчас МРТ привезут в СИЗО.
    МКС
    МКС
       149 / 954
    24 апреля в 19:17
    Бедные бомжи

    Один не играет пол года у него травма колена

    Второй на нарах валяется - то же травма
    mangoх12
    mangoх12 ответил Gora4110
       32 / 954
    24 апреля в 19:16
    Ага. Кокорину, Мамаеву и их корешам. И не только позор, но и срок подольше
    не переживай, и к тебе вернется все что желаешь другим ..от тюрьмы да сумы как говорится
    mangoх12
    mangoх12 ответил Leha-ha50
       32 / 954
    24 апреля в 19:14
    Тюрьма не курорт. Мало ли там больных, хромых, нуждающихся в квалифицированном лечении. Что же всех отпустить???
    так он не в тюрьме а в СИЗО и еще суда не было .пока не виновен , так что по закону должны отпустить под домашний арест.
    Gora4110
    Gora4110 ответил Питермен
    24 апреля в 19:11
    Позор всем, кто к этому причастен!
    Ага. Кокорину, Мамаеву и их корешам. И не только позор, но и срок подольше
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    24 апреля в 19:10
    Как только не пытаются разжалобить суд, чтобы увести от ответственности!!! Есть комплексы упражнений, которые заменяют, даже, бассейн!!! Видимо врач Зенита - ветеринар!!!
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    24 апреля в 19:09
    В Питере должны понимать, что кокоша не на курорте.
    Ваша совесть
    Ваша совесть
    24 апреля в 19:05
    Занятия ему в зале и бассейне?! Может ещё и баню ему с массажистками организовать? Законопослушные обычные люди себе не могут позволить спорт зал и бассейн, так как находятся в состоянии бедности. А этому преступнику и гопнику спорт зал и бассейн подавай! Ходить может, вот и пусть сидит, а Играть всеравно уже не будет.
    dzvinka
    dzvinka
       67 / 954
    24 апреля в 19:02
    утром кофе, басейн, массаж, потом прогулка во дворике. Вечерком футбик по плазме на диванчике, пивко, и на конец шампусик под гимн - сизо для супер_стар.
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    24 апреля в 18:59
    Тут ещё адвокатишка выложил сегодня очередное исследование:

    "Согласно заключению психолога, нападающий «Зенита» Александр Кокорин в октябре прошлого года длительное время находился в стрессовом состоянии, а во время конфликта в московском кафе ему было трудно управлять своими эмоциями."

    Был Кокорин в состоянии аффекта,
    потерял на время жизненную нить,
    и от этого природного дефекта
    даже Миллер не сумел оборонить!
    beefs
    beefs
       191 / 954
    24 апреля в 18:55
    Тюрьма не курорт...
    wingback
    wingback
       145 / 954
    24 апреля в 18:53
    На лесосеке какору ждёт укрепляющий моцион...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    24 апреля в 18:52
    Тюрьма не курорт. Мало ли там больных, хромых, нуждающихся в квалифицированном лечении. Что же всех отпустить???
    Питермен
    Питермен
       22 / 954
    24 апреля в 18:51
    Позор всем, кто к этому причастен!
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 954
    24 апреля в 18:48
    Табуретками махать клоуну травма не мешала,пусть теперь отдыхает )
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