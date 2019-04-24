Пресс-секретарь «Зенита» рассказал о травме Кокорина

Пресс-секретарь петербургского «Зенита» Антон Макаренко пожаловался на плохое состояние форварда команды Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ — это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации.