Посетивший Кокорина в СИЗО врач остался недоволен состоянием игрока

Главный врач «Зенита» Михаил Гришин осмотрел нападающего Александра Кокорина в медчасти «Бутырки» и остался недоволен отсутствием физических нагрузок у спортсмена, об этом сообщил представитель администрации изолятора.

Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол.

Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу.