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Посетивший Кокорина в СИЗО врач остался недоволен состоянием игрока

24 апреля 2019, 14:21

Главный врач «Зенита» Михаил Гришин осмотрел нападающего Александра Кокорина в медчасти «Бутырки» и остался недоволен отсутствием физических нагрузок у спортсмена, об этом сообщил представитель администрации изолятора.

Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол.

Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них «сожгли» Кокорину ногу.

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Землянин
Землянин
   437 / 954
24 апреля в 22:38
Сожгли ногу )))))))
Шишанутый
Шишанутый ответил time out
   7 / 954
24 апреля в 21:09
Самый страшный враг Кокорина - это лень. Опустился, в отличие от Мамаева, не занимается, да только с подачи адвокатов ноет и жалуется. Короче, какая команда, такой и игрок. И от всего этого стыдно становится за зенит и разных кокориных, которых там не мало.
Как Месська такой же лентяй но гнома от тюрьмы отмазали. Он туда отца вместо себя отправил.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   277 / 954
24 апреля в 18:49
Что он несёт.
clop
clop ответил tims
   143 / 954
24 апреля в 18:35
Многие думают, что "Зенит", прислав, наконец, доктора к Кокорину, печётся о здоровье футболиста, переживает за его будущее... Наивные... Кокорин руководство "Зенита" интересует лишь как вариант игрока. Полагаю, что теперь питерский клуб даже на словах не будет подписываться за Коку. Зачем клубу скандалы, разборки с УЕФА по факту национальной нетерпимости (при возвращении Кокорина в состав команды), зачем ожиревший и хромой игрок? Всё... Испёкся быдляк... Теперь Кокорин пожалеет, что так неосмотрительно тратил по 250 тысяч долларов на шампанское в кабаках непонятно для кого...
$250,000 - это денежки, потраченные на вечеринку с шампанским под российский гимн, как я понимаю. Полагаете, что некое дополнительное наказание было неофициально прибавлено к тому, что причитается за удар стулом?
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
24 апреля в 18:12
Так еще бы! Разве Александр к такому привык? Разумеется, нет. Пора бы уже отпустить его на вольные хлеба!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
24 апреля в 18:10
Жрать надо поменьше и на шконке валяться, а больше двигаться. Как-то так. СИЗО не санаторий.
Lu4nik
Lu4nik
24 апреля в 17:43
еще бы врач был доволен.. Кокорин, чай, не на курорте
tims
tims
   462 / 954
24 апреля в 17:08
Многие думают, что "Зенит", прислав, наконец, доктора к Кокорину, печётся о здоровье футболиста, переживает за его будущее... Наивные... Кокорин руководство "Зенита" интересует лишь как вариант игрока. Полагаю, что теперь питерский клуб даже на словах не будет подписываться за Коку. Зачем клубу скандалы, разборки с УЕФА по факту национальной нетерпимости (при возвращении Кокорина в состав команды), зачем ожиревший и хромой игрок? Всё... Испёкся быдляк... Теперь Кокорин пожалеет, что так неосмотрительно тратил по 250 тысяч долларов на шампанское в кабаках непонятно для кого...
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
24 апреля в 16:48
Спит и жрет за государственный счет, бездельник, а денежки то по контракту капают .
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
24 апреля в 16:39
Кокорин без футбола не пропадет!!! Он же любит рестораны, вот и пойдет официантом . Очередь из желающих его взять будет до горизонта!!! Ведь сам Кокорин будет суп харчо и мясо по бургундски подавать!!!
la_masia
la_masia ответил подрыватель пуканов
   148 / 954
24 апреля в 16:36
Видимо его повара жалеют, добавку дают)
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
24 апреля в 16:13
Чтобы качать мышцы ног достаточно 1 кв м площади камеры. Делай по 500 приседаний каждый день с сидящим на плечах сокамерником и все будет окей. Но ему комфорт нужен. А комфорт и хулиганство несовместимы. Это знаю все. Теперь и этот гопник знать будет.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
24 апреля в 15:55
Делать надо по утрам зарядку
каждый день,а не по воскресениям,
чтобы мог окучивать ты грядки
где-нибудь в таёжном поселении.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
24 апреля в 15:45
мышцы может и атрофировались, но харю Кокорин отъел будь здоров на тюремной баланде.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   257 / 954
24 апреля в 15:44
Сейчас он не игрок, а подследственный.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 15:29
Заплыл жирком Кокорин.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
24 апреля в 15:08
Читаешь комментарии и думаешь,зачем России футбол?!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 954
24 апреля в 15:07
Я думаю, Кокорин вообще не переживает по поводу будет он играть или нет, его переживания связаны только с тем, будет он кучу денег просто так и дальше получать или теперь пить придётся только советское полусладкое в двушке в Бутово.
wingback
wingback
   145 / 954
24 апреля в 14:53
Обнаружил какору в крайне дырявом состоянии...
time out
time out
   935 / 954
24 апреля в 14:43
Самый страшный враг Кокорина - это лень. Опустился, в отличие от Мамаева, не занимается, да только с подачи адвокатов ноет и жалуется. Короче, какая команда, такой и игрок. И от всего этого стыдно становится за зенит и разных кокориных, которых там не мало.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 14:37
Врач "Зенита": "Кокорин? Будет жить!"
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   154 / 954
24 апреля в 14:36
задолбали эти неженки и новости про них, не хрен было стульями шверять, а, ну да им же можно все ведь они у нас надежда футбольной нации
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   81 / 954
24 апреля в 14:29
Короч, контракт с ним будут продлевать или нет?
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
24 апреля в 14:26
Конечно, кто бы сомневался
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 14:25
Понятно, то есть ничего страшного.
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