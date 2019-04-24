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Маркизио перенес операцию на колене

24 апреля 2019, 19:05

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Вероятно, что 33-летний футболист пропустит около трех месяцев.

Травмы — часть нашей профессии. Нужно уметь вставать после каждого падения. Я хочу быть частью игры, поскольку я все еще люблю футбол. После восстановления у меня не будет проблем с коленями.

Ранее итальянец рассказал о жизни в России.

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
25 апреля в 13:58
Какая-то мутноватая история с Маркизом)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 00:55
Здоровья!
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
25 апреля в 00:22
Выздоравливай
kts
kts
24 апреля в 22:50
Хто это
Землянин
Землянин
   437 / 954
24 апреля в 22:22
На лечение, рестораны и экскурсию по Питеру приехал, за солидное вознагрождение !!!
Заполярный
Заполярный
   282 / 954
24 апреля в 20:59
ДЕНЬЖАТ СРУБИЛ, ДА ПОДЛЕЧИЛСЯ ПЕРЕД ТЕМ КАК БУТСЫ НА ГВОЗДЬ ПОВЕСИТЬ. БРАВО МАРКИЗИО.
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 20:33
Удачи ему и здоровья
Danila Selin
Danila Selin
   232 / 954
24 апреля в 20:18
Что-то я не очень понимаю: раньше была информация о том, что он ездил в Италию на консультацию к врачам, которые его раньше лечили, и ему сказали, что операцию нельзя, иначе не сможет больше в футбол играть, нужно консервативными методами лечить.
А теперь новости об операции, и что он собирается продолжать играть. Что-то ощущение, что кто-то кому-то врёт.
particular
particular
   1 / 954
24 апреля в 19:53
Маркизио перенёс предпенсионные хлопоты на хрупкие плечи питерского клуба..:))
А так, - удачно отремонтироваться..:))
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 19:36
пожалуй, уже не заиграет... здоровья...
Брулин
Брулин
   29 / 954
24 апреля в 19:32
Здоровья!
spartach n1
spartach n1
   2 / 954
24 апреля в 19:11
Ещё один нахаляву приехал пылесос подоить )
МКС
МКС
   149 / 954
24 апреля в 19:08
Он же не играл

За кокорина, чоль сделал?
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 19:07
Здоровья Клаудио.
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