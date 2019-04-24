Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Вероятно, что 33-летний футболист пропустит около трех месяцев.

Травмы — часть нашей профессии. Нужно уметь вставать после каждого падения. Я хочу быть частью игры, поскольку я все еще люблю футбол. После восстановления у меня не будет проблем с коленями.