Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио перенес операцию на колене. Вероятно, что 33-летний футболист пропустит около трех месяцев.
Травмы — часть нашей профессии. Нужно уметь вставать после каждого падения. Я хочу быть частью игры, поскольку я все еще люблю футбол. После восстановления у меня не будет проблем с коленями.
Ранее итальянец рассказал о жизни в России.
А теперь новости об операции, и что он собирается продолжать играть. Что-то ощущение, что кто-то кому-то врёт.
А теперь новости об операции, и что он собирается продолжать играть. Что-то ощущение, что кто-то кому-то врёт.
А так, - удачно отремонтироваться..:))
А так, - удачно отремонтироваться..:))
За кокорина, чоль сделал?
За кокорина, чоль сделал?