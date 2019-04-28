Фарфан принес победу «Локомотиву» над «Енисеем»

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ.
«Локомотив» продолжает держаться на второй строчке в таблице (49 очков), а «Енисей» замыкает таблицу (16 очков).
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Енисей» - 2:1 (0:0)
Голы: Кичин 67 (автогол), Фарфан 88 - Костюков 84
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Крыховяк, Кверквелия, Игнатьев (Идову 71), Баринов, Тарасов (Мануэл Фернандеш 46), Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов (Жемалетдинов 46).
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Сарр, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Савичев (Комков 63), Грицаенко, Хубулов (Костюков 80), Соболев (Кутьин 56).
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
Предупреждения: Зотов 31, Грицаенко 41, Кичин 54, Баринов 76, Зотов 81.
Судья: Лапочкин Сергей.
В другом матче тура «Уфа» на домашнем поле разгромила «Урал».
Наших за это время много отсюда поуходило...
Наших за это время много отсюда поуходило...
...и ты мне что то здесь про "везение" рассказываешь...))))
...и ты мне что то здесь про "везение" рассказываешь...))))