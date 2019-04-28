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Фарфан принес победу «Локомотиву» над «Енисеем»

28 апреля 2019, 15:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ.

«Локомотив» продолжает держаться на второй строчке в таблице (49 очков), а «Енисей» замыкает таблицу (16 очков).

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Енисей» -  2:1 (0:0)
Голы: Кичин 67 (автогол), Фарфан 88 - Костюков 84

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Крыховяк, Кверквелия, Игнатьев (Идову 71), Баринов, Тарасов (Мануэл Фернандеш 46), Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов (Жемалетдинов 46).
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Сарр, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Савичев (Комков 63), Грицаенко, Хубулов (Костюков 80), Соболев (Кутьин 56).
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Зотов 31, Грицаенко 41, Кичин 54, Баринов 76, Зотов 81.

Судья: Лапочкин Сергей.

В другом матче тура «Уфа» на домашнем поле разгромила «Урал»

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Дед за ЦСКА
   455 / 954
29 апреля в 08:15
Я тебе про Енисей(16 место) ответил, но ты игнорируешь... видимо только беспонтовые вы*еры можешь выпускать, а как тебе отвечают фактами-в кусты. Удачи в ЛЕ в следующем году. Без Влашича и покупок вам будет сложно
Гавроша
Гавроша ответил FILL3286
   30 / 954
29 апреля в 01:05
смешно как бакланы позорились
На тебя смешно смотреть, и на твой позорный спартак!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил фанат джигурды
   36 / 954
28 апреля в 23:05
Ну это не удивительно,Наши адекватные болелы,не все готовы здесь мириться с этим срачем.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Саня Локомотив
   278 / 954
28 апреля в 22:53
Думаешь переобутый бомж?)
Я здесь с 2012-го. Подобных чую даже через монитор))))


Наших за это время много отсюда поуходило...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил фанат джигурды
   36 / 954
28 апреля в 22:46
Думаешь переобутый бомж?)
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Саня Локомотив
   278 / 954
28 апреля в 22:44
Да будут здесь ещё выскочки всякие возникать,которые непонятно что вобще в РПЛ делают...
Да нормальные фаны у Краснодара всегда были: Галина (Кот в тельняшке), Просто Сашка, Радист, За Краснодар, а этот (это) так- 100пудовоС-Пб.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил фанат джигурды
   36 / 954
28 апреля в 22:40
Кстате,с Победой тебя Паровоз!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил фанат джигурды
   36 / 954
28 апреля в 22:39
Да будут здесь ещё выскочки всякие возникать,которые непонятно что вобще в РПЛ делают...
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Саня Локомотив
   278 / 954
28 апреля в 22:34
Напомнить тебе про левейшее пенальти,в том сезоне,которое не позволило Нам за 2 тура до конца стать Чемпионами,или про нарисованный пендель в ворота самарцев недавно???
Не будь так строг в временным, которое скоро испарится и восстанет, как птица феникс, но уже под другими знамёнами))))))))))))))
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил -Хостинский-
   36 / 954
28 апреля в 22:29
Напомнить тебе про левейшее пенальти,в том сезоне,которое не позволило Нам за 2 тура до конца стать Чемпионами,или про нарисованный пендель в ворота самарцев недавно???
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Саня Локомотив
   202 / 954
28 апреля в 22:05
Ха, напомнить тебе два пенальти в двух матчах подряд которых не было и в помине, а 6 очков вам подарили по спортивному принципу?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил se7en23
   36 / 954
28 апреля в 21:39
Судейский корпус с газовыми карманами...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Jeck Denielse
   36 / 954
28 апреля в 21:38
Газпрём бомжам не то что очки,трофеи приносит,благодаря бездонному карману...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил -Хостинский-
   36 / 954
28 апреля в 21:35
Дырявое-это краснодарское недоразумение без истории,попавшее в своё время в Премьер-Лигу,не по спортивному принципу...
sashasokol
sashasokol ответил -Хостинский-
   297 / 954
28 апреля в 21:15
Дырявый - это второе название Краснодара, которому, к слову, 3-го места не видать как своих ушей))) Сегодняшняя победа над ЦСКА ничего не значит, еще 4 тура и Краснодар, как обычно, вылетит из зоны ЛЧ)))
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
28 апреля в 20:22
Предсказуемый результат!
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
28 апреля в 20:08
Более логично.
Finn88
Finn88 ответил Саня Локомотив
   605 / 954
28 апреля в 19:57
Были, видели, болели😋
sashasokol
sashasokol ответил Jeck Denielse
   297 / 954
28 апреля в 19:24
Аха-ха, как же бомбит, да? Это даже забавно)))) Все победы Локо закономерны.
Alex-96
Alex-96
   103 / 954
28 апреля в 18:55
Всех с победой !!!! Фарфан красава!
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 18:20
Фарфан хорош в последних матчах! Перуанец на своих мощных плечах тащит Локомотив в ЛЧ. Хотя Красноярск железнодорожники одолели с большим - пребольшим трудом! С потной победой, паровоз)
амурец
амурец
   83 / 954
28 апреля в 18:20
ну что же победа есть победа, но как то натужно
амурец
амурец ответил Jeck Denielse
   83 / 954
28 апреля в 18:18
кому и говорить про судей но только не болельщикам Зенита
Брулин
Брулин
   29 / 954
28 апреля в 17:54
Походу Миранчуки не единственные братья в составе
pomor45
pomor45 ответил Jeck Denielse
   75 / 954
28 апреля в 17:54
Вилков (с Краснодаром),Еськов (с Динамо),и Кичин (с Енисеем) - принесли по весне Локо 9 очков.....необходимых для попадание в ЛЧ......)) ...и ты мне что то здесь про "везение" рассказываешь...))))
О чём вы судачите? Всё покажут ЕК. ЧР - это не инструмент определения качества команды. Это всего лишь своего рода регулярная часть, в которой отбираются на выступление в ЕК, а уже там и определяется уровень. Если новый кандидат не сможет выйти из группы ЛЧ, значит он и чемпион так себе - внутреннего масштаба. Настоящий уровень всех участников определится тем, как далеко они сумеют зайти в ЕК. Рассуждения о том, какой кому соперник достался, от лукавого. В ЕК слабаков нет и в каждой группе обязательно есть и равные, и более сильные соперники. Так, например, ЦСКА гордится тем, что дважды победил Реал, который считался явным фаворитом, но высадила его из ЕК Виктория, которую он по общему мнению должен был обыгрывать.
нечитайло
нечитайло
   835 / 954
28 апреля в 17:36
Отпрыгнули
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Саня Локомотив
   65 / 954
28 апреля в 17:22
Мало...Но я не про Локомотив,а про Енисей,что поздно заиграли.
Понял. Кстати это тоже плюс, что команда даже позже включившись, выигрывает. Но это риск. Лучше решать пораньше.
Greiba
Greiba ответил Дед за ЦСКА
   392 / 954
28 апреля в 17:11
Если считать Цска прямым конкурентом,то и тут преимущество у Локо в личных встречах.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Zlatan35
   36 / 954
28 апреля в 17:11
Ну я бы не сказал,что ни в чём не уступали,но играли действительно достойно на фоне Чемпиона Страны!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил sashasokol
   8 / 954
28 апреля в 16:59
))) да ладно, все по делу. Локо давил всю игру и результат закономерен. К слову, Зенит по игре ничем не лучше Локо, просто более везучий в этом сезоне
Вилков (с Краснодаром),Еськов (с Динамо),и Кичин (с Енисеем) - принесли по весне Локо 9 очков.....необходимых для попадание в ЛЧ......))

...и ты мне что то здесь про "везение" рассказываешь...))))
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