«Уфа» на домашнем поле разгромила «Урал»

«Уфа» переиграла «Урал» в матче 26-го тура РПЛ.
После этого матча «Уфа» занимает 14-е место (25 очков), а «Урал» - 10-е (33 очка).
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Урал» - 4:1 (1:1)
Голы: Вомбергар 22, Ванек 52 (пенальти), Слай 79, Слай 90+1 - Бикфалви 16
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Тилль 54), Карп, Сысуев (Кротов 77), Слай, Вомбергар.
Главный тренер: Евсеев Вадим.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров 77), Панюков (Поляков 61).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Удаление: Брызгалов 58
Судья: Вилков Михаил.
В другом матче тура «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом».