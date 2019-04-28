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«Уфа» на домашнем поле разгромила «Урал»

28 апреля 2019, 13:23
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа4 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Уфа» переиграла «Урал» в матче 26-го тура РПЛ.

После этого матча «Уфа» занимает 14-е место (25 очков), а «Урал» - 10-е (33 очка).

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - «Урал» -  4:1 (1:1)
Голы: Вомбергар 22, Ванек 52 (пенальти), Слай 79, Слай 90+1 - Бикфалви 16

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Сухов 88), Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек (Тилль 54), Карп, Сысуев (Кротов 77), Слай, Вомбергар.
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Фидлер 55), Эль-Кабир, Араторе (Димитров 77), Панюков (Поляков 61).
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Удаление: Брызгалов 58

Судья: Вилков Михаил.

В другом матче тура «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом».

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   647 / 954
29 апреля в 06:48
Евсеев неплох...
mugik1973
mugik1973 ответил Владимир Дыкин
28 апреля в 20:48
Вот если знаешь, что Парфенов, Карпин и Евсеев со своими командами играют договорные матчи то пиши заявление в прокуратуру. Если не знаешь об это то не чего тут пустословить.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 19:06
Уфимцам победа нужней
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил mugik1973
   675 / 954
28 апреля в 18:31
А при чем тут Дюков? Про договорные матчи написал он или ты? Ты за свои слова отвечай.
Во-первых, не надо мне "тыкать"! Во-вторых, за какие слова конкретно я должен ответить? Евсеев, Парфенов, Карпин - бывшие игроки ФК "Спартак" . В российском футболе много "неожиданных" результатов матчей?, Драку с участием Кокорина и Мамаева уже полгода расследует дюжина следователей? Еще за что я должен отвечать и кому? Мне полных 70 лет и я могу сказать, что нехорошо вмешиваться в наш диалог с AmIIIeR89 , при этом показывать свое БЕСКУЛЬТУРЬЕ.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
28 апреля в 18:22
А ведь так все хорошо начиналось для Урала! Но потом пошло - поехало...Уфа при Вадиме Евсееве представляет весьма интересный и очень боевитый коллектив! С разгромной и заслуженной победой, Башкортостан)
mugik1973
mugik1973 ответил Владимир Дыкин
28 апреля в 17:57
А при чем тут Дюков? Про договорные матчи написал он или ты? Ты за свои слова отвечай.
beefs
beefs
   191 / 954
28 апреля в 17:32
Вот Вам и шестой чемпионат в Европе...
nautilus163
nautilus163
   119 / 954
28 апреля в 17:17
Вообще, конечно, странный матч и особенно счет! Но у нас все прокатит!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   438 / 954
28 апреля в 16:39
День разгромов.Урал,Арсенал
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил mugik1973
   675 / 954
28 апреля в 16:34
А что тебе мешает обратиться с официальным заявлением
Если мы хотим, чтобы российские футбольные клубы достойно участвовали в международных турнирах, надо наводить порядок в футбольном хозяйстве России. Для этого есть РФС во главе с его президентом - Александром Дюковым. Ему и флаг в руки...
сканер
сканер
   242 / 954
28 апреля в 16:11
Договорняк конечно не обсуждается,но так безвольно-Урал?))))
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
28 апреля в 15:46
что это было ?
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
28 апреля в 15:43
И эти мертвецы победили КС.
alex074
alex074
   376 / 954
28 апреля в 15:33
ОДНОЗНАЧНО ДОГОВОРНЯК, УРАЛУ в чемпионате уже ничего не надо, а УФА активно пытается оторваться от зоны вылете, а может и мимо стыков получится, при удачном раскладе. Вот и отдаются очки нуждающимся
nikoladolgov
nikoladolgov
   262 / 954
28 апреля в 15:26
Договорняк. Уфа - Ебург соседи, Парфенов - Евсеев друганы, Уфе очки нужнее, потом вернут.
Просто идиот
Просто идиот
   251 / 954
28 апреля в 15:24
анжы в пердив.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 15:14
Спасибо командам! Весёлый, искромётный договорняк!
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 15:02
Не умеет Урал в меньшинстве играть.
mugik1973
mugik1973 ответил Old16
28 апреля в 15:01
Тогда тебе нужно обратиться в прокуратуру
mugik1973
mugik1973 ответил Владимир Дыкин
28 апреля в 15:00
А что тебе мешает обратиться с официальным заявлением
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил AmIIIeR89
   675 / 954
28 апреля в 14:57
Очередные неожиданные результаты в концовке чемпионата. Рановато нынче, обычно тура за 2-3 начинают
Тренеры "Уфы" и "Урала" - бывшие одноклубники, как и тренер "Ростова". Все они - московские спартаковцы. В том числе, по этой причине "Уфа" Вадима Евсеева набрала максимум очков в играх с "Уралом" и "Ростовом". И таких примеров, когда результаты матчей становятся "неожиданными", в РПЛ предостаточно. "Зенит" и "Оренбург", "Ахмат" и "Анжи", "Ростов" и "Енисей". Для прокуратуры - "непаханное" поле. Только не было команды сверху, это поле ВСПАХАТЬ. Зато дракой с участием Кокорина и Мамаева уже ПОЛГОДА занимается дюжина следователей.
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
28 апреля в 14:45
С победой УФА
Брулин
Брулин
   29 / 954
28 апреля в 14:44
Это что ж получается, динамо может напрямую вылететь?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
28 апреля в 14:38
Рад за Уфу, может, удастся спихнуть Динамо в стыки...
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
28 апреля в 14:37
негостеприимные хозяева оказались
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   92 / 954
28 апреля в 14:32
Очередные неожиданные результаты в концовке чемпионата. Рановато нынче, обычно тура за 2-3 начинают
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
28 апреля в 14:07
ВЫиграл тот , кому нужнее!!!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 13:58
Ожидаемо, но неожиданно крупно...
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
28 апреля в 13:56
Болельщиков "Уфы" с важнейшей победой . Если позаимствовать фразу у одного из политиков современности, то "Уфа" этой победой сказала "остаточнэ прощавай" прямому вылету.
Old16
Old16
   402 / 954
28 апреля в 13:55
Договорняк
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