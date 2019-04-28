«Краснодар-2» не смог сдержать напора «Зенита-2»

«Зенит-2» с крупным счетом переиграл «Краснодар-2» в матче 34-го тура ФНЛ.
После этого матча у «Зенита-2» 19 очков в активе - последнее место, а у «Краснодара» 45 очков - одиннадцатое место.
Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский»
«Зенит-2» - «Краснодар-2» - 5:2 (2:2)
Голы: Воробьев 7, Мостовой 22, Маркин 64 (пенальти), Мостовой 69, Маркин 87 - Григорян 15, Ивашин 29
«Зенит-2»: Каличава, Синяк, Скроботов, Терентьев, Прохин, Богаев (Еловских 46), Мостовой, Капленко, Иванов (Буранов 62), Маркин (Макеев 88), Воробьев.
«Краснодар-2»: Адамов, Ивашин, Таранов, Голубев, Мартынов (Бочко 82), Парадин, Григорян, Сперцян (Рзаев 60), Якимов, Онугха (Сабуа 73), Кутовой.
Предупреждения: Мартынов 17, Мостовой 44, Голубев 45+1, Адамов 64.
Судья: Игорь Низовцев.
Недавно ходили разговоры, что «Зенит-2» может прекратить свое существование.