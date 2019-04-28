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«Краснодар-2» не смог сдержать напора «Зенита-2»

28 апреля 2019, 13:58
Зенит-2Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)5 : 2Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

«Зенит-2» с крупным счетом переиграл «Краснодар-2» в матче 34-го тура ФНЛ.

После этого матча у «Зенита-2» 19 очков в активе - последнее место, а у «Краснодара» 45 очков - одиннадцатое место.

Санкт-Петербург, стадион «МСА Петровский»

«Зенит-2» - «Краснодар-2» - 5:2 (2:2)
Голы: Воробьев 7, Мостовой 22, Маркин 64 (пенальти), Мостовой 69, Маркин 87 - Григорян 15, Ивашин 29

«Зенит-2»: Каличава, Синяк, Скроботов, Терентьев, Прохин, Богаев (Еловских 46), Мостовой, Капленко, Иванов (Буранов 62), Маркин (Макеев 88), Воробьев.

«Краснодар-2»: Адамов, Ивашин, Таранов, Голубев, Мартынов (Бочко 82), Парадин, Григорян, Сперцян (Рзаев 60), Якимов, Онугха (Сабуа 73), Кутовой.

Предупреждения: Мартынов 17, Мостовой 44, Голубев 45+1, Адамов 64.

Судья: Игорь Низовцев.

Недавно ходили разговоры, что «Зенит-2» может прекратить свое существование.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
28 апреля в 16:02
Как сказали что разгонят, так сразу заиграли.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
28 апреля в 15:55
Договорняк!
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
28 апреля в 15:15
странно
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 14:33
Неожиданный результат.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   75 / 954
28 апреля в 14:12
стыдно за бычков
У бычков мотива нет. Итак всё определено, а зенитовцам работу искать надо: каждому получше хочется..
makkie
makkie
   11 / 954
28 апреля в 14:10
У радимовских агония перед вылетом в ПФЛ или расформированием :)
pomor45
pomor45
   75 / 954
28 апреля в 14:09
Ребята трудоустраиваются накануне расформирования. Надо показаться работодателям. Всех пристроят хорошо, но понятно, что лучшие попадут в лучшие клубы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
28 апреля в 14:09
стыдно за бычков
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
28 апреля в 14:01
Подно пить "Боржоми"...
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