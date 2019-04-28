«Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару»

«Валенсия» проиграла «Эйбару» в матче 35-го тура Примеры.
После этого матча «Валенсия» остается на шестой позиции (52 очка), а «Эйбар» переместился на девятую строчку (43 очка).
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Эйбар» - 0:1 (0:0)
Гол: Шарлес 90+2
«Валенсия»: Нето, Васс, Паулиста, Ронкалья, Гайя, Ферран Торрес (Солер 56), Коклен (Собрино Посуэло 77), Парехо, Гонсалу Гедеш (Мина 83), Родриго, Гамейро.
Главный тренер: Марселино.
«Эйбар»: Дмитрович, Пенья (де Бласис 46), Альварес, Оливейра, Анхель, Эскаланте, Хордан, Леон (Кардона 71), Орельяна, Кукурелья, Энрих (Диас де Оливейра 80).
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждения: Солер 59, Ронкалья 61, Анхель 70, Шарлес 88, Альварес 90+1
Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.
Напомним, что недавно полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы.