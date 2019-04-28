ГлавнаяНовости

«Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару»

28 апреля 2019, 14:56
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 1Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

«Валенсия» проиграла «Эйбару» в матче 35-го тура Примеры.

После этого матча «Валенсия» остается на шестой позиции (52 очка), а «Эйбар» переместился на девятую строчку (43 очка).

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Эйбар» - 0:1 (0:0)
Гол: Шарлес 90+2

«Валенсия»: Нето, Васс, Паулиста, Ронкалья, Гайя, Ферран Торрес (Солер 56), Коклен (Собрино Посуэло 77), Парехо, Гонсалу Гедеш (Мина 83), Родриго, Гамейро.
Главный тренер: Марселино.

«Эйбар»: Дмитрович, Пенья (де Бласис 46), Альварес, Оливейра, Анхель, Эскаланте, Хордан, Леон (Кардона 71), Орельяна, Кукурелья, Энрих (Диас де Оливейра 80).
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Солер 59, Ронкалья 61, Анхель 70, Шарлес 88, Альварес 90+1

Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.

Напомним, что недавно полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии67
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
«Ренн» и «Монако» забили четыре гола на двоих, Головин провел весь матч
01 мая ВидеоКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил la_masia
   7 / 954
28 апреля в 16:39
Ну они еще играют в ЛЕ. А победитель автоматом попадает в ЛЧ.
Надесь выйграют. Буду болеть за них в ЛЕ чтобы от Испаний было 5 команд ЛЧ в следущем сезоне!
la_masia
la_masia ответил Шишанутый
   148 / 954
28 апреля в 16:17
Ну они еще играют в ЛЕ. А победитель автоматом попадает в ЛЧ.
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
28 апреля в 16:07
Обязательно надо добавить без Черышева. Как-будто с Черышевым она никогда не проигрывала.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
28 апреля в 15:39
на 90+2)
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 15:37
Без Черышева Валенсия никакая
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 15:28
А я хотел сделать крупную ставку на Валенсию, внутренний голос не разрешил.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
28 апреля в 15:26
Нежданчик! Во дает Эйбар! Молодцы! А Валенсия после этой неудачи теряет шансы на зону Лч. Теперь надо делать ставку на ЛЕ им чтобы попасть в Лч! Удачи Валенсии на Эмирейтс!!
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 15:23
Эх Валенсия!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
28 апреля в 15:14
Причем тут Черышев,как будто Реал проиграл без Роналду.Черышев не Роналду.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100