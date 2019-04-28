«Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне»

«Наполи» переиграл «Фрозиноне» в матче 34-го тура Серии А.
«Наполи» продолжает располагаться на второй строчке в таблице (70 очков), а «Фрозиноне» занимает девятнадцатую позицию (23 очка).
Фрозиноне, стадион «Бенито Стирпе»
«Фрозиноне» - «Наполи» - 0:2 (0:1)
Голы: Мертенс 19, Юнес 49
«Фрозиноне»: Спортиелло, Гольданига, Ариаудо, Бригенти, Гильоне (Паганини 57), Гори, Маиелло, Вальцания (Чиофани 76), Бегетто, Тротта (Дионизи 66), Пинамонти.
Главный тренер: Барони Марко.
«Наполи»: Оспина, Малькуи (Альбиоль 88), Кулибали, Луперто, Гулям, Кальехон , Зелински, Руис, Юнес (Верди 73), Милик (Унас 78), Мертенс.
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Гильоне 45, Руис 79, Гори 79, Дионизи 81.
В другом матче тура «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом».
А вас уже после аякса подштопали?
А вас уже после аякса подштопали?
Тем не менее с победой!
Тем не менее с победой!