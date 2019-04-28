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«Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне»

28 апреля 2019, 15:32
ФрозинонеЛоготип футбольный клуб Фрозиноне0 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» переиграл «Фрозиноне» в матче 34-го тура Серии А.

«Наполи» продолжает располагаться на второй строчке в таблице (70 очков), а «Фрозиноне» занимает девятнадцатую позицию (23 очка).

Фрозиноне, стадион «Бенито Стирпе»

«Фрозиноне» - «Наполи» - 0:2 (0:1)
Голы: Мертенс 19, Юнес 49

«Фрозиноне»: Спортиелло, Гольданига, Ариаудо, Бригенти, Гильоне (Паганини 57), Гори, Маиелло, Вальцания (Чиофани 76), Бегетто, Тротта (Дионизи 66), Пинамонти.
Главный тренер: Барони Марко.

«Наполи»: Оспина, Малькуи (Альбиоль 88), Кулибали, Луперто, Гулям, Кальехон , Зелински, Руис, Юнес (Верди 73), Милик (Унас 78), Мертенс.
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Гильоне 45, Руис 79, Гори 79, Дионизи 81.

В другом матче тура «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S ответил Князь Московский
   396 / 954
28 апреля в 22:31
С Фрозиноне Львы Толстые.) Тем не менее с победой!
Ой да ладно.
А вас уже после аякса подштопали?
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 17:27
Ну хоть здесь отличились.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 954
28 апреля в 15:51
С Фрозиноне Львы Толстые.)
Тем не менее с победой!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
28 апреля в 15:36
Тут все было понятно сразу.
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