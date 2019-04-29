Рассказов в этом сезоне уже не сыграет

Согласно информации источника, защитник «Спартака» Николай Рассказов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.
21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура РПЛ против «Енисея». У оборонца выявлена трещина в лодыжке, из-за чего его восстановление займет больше времени, чем ожидалось.
Ждём в следующем сезоне
Ждём в следующем сезоне
Гоните взашей Травмапетова - уже сколько лет травма на травме, а крестов чуть ли не больше всех в России. Пусть на собаках учатся, медицинская шайка!
Коле здоровья, только начал стабильно играть - и на тебе(
Гоните взашей Травмапетова - уже сколько лет травма на травме, а крестов чуть ли не больше всех в России. Пусть на собаках учатся, медицинская шайка!
Коле здоровья, только начал стабильно играть - и на тебе(