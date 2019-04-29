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Рассказов в этом сезоне уже не сыграет

29 апреля 2019, 16:49

Согласно информации источника, защитник «Спартака» Николай Рассказов пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

21-летний футболист получил повреждение в концовке матча 24-го тура РПЛ против «Енисея». У оборонца выявлена трещина в лодыжке, из-за чего его восстановление займет больше времени, чем ожидалось.

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Все комментарии
ABir
ABir
   176 / 954
29 апреля в 19:15
Ну почему серьёзные травмы, как правило получают лучшие? Здоровья и скорейшего возвращения в строй Николаю!
Serg3.12
Serg3.12
   23 / 954
29 апреля в 18:42
Здоровья, Коля!
Ждём в следующем сезоне
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
29 апреля в 17:38
Здоровья,и дальше без травм.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
29 апреля в 17:08
Коля ,поправляйся ! Этот сезон всё равно уже профукали !
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
29 апреля в 17:06
Не будет в этом сезоне Рассказов, будут одни Анекдоты.
makkie
makkie
   11 / 954
29 апреля в 17:05
В Спартаке лжецов - нет (С)

Гоните взашей Травмапетова - уже сколько лет травма на травме, а крестов чуть ли не больше всех в России. Пусть на собаках учатся, медицинская шайка!

Коле здоровья, только начал стабильно играть - и на тебе(
NbKA555
NbKA555
   48 / 954
29 апреля в 16:59
Здоровья тебе КБ!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
29 апреля в 16:58
Выздоравливай,теперь спешить некуда.
cska plus
cska plus
   20 / 954
29 апреля в 16:51
Здоровья.
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