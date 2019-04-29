Отец Влашича: «Через две недели Никола уже будет в строю»

Йоско Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что повреждение, полученное хорватским игроком в матче с «Краснодаром», не должно помешать ему сыграть с «Зенитом» 12 мая.

Думаю, через две недели Никола уже будет в строю, нет сигналов, что он что-то порвал или сломал. Две недели назад он подвернул эту ногу, она была перевязана, и вот эту же самую ногу он повредил в подкате, поэтому покидал поле с помощью товарищей по команде. Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!