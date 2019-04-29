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Отец Влашича: «Через две недели Никола уже будет в строю»

29 апреля 2019, 15:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

Йоско Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что повреждение, полученное хорватским игроком в матче с «Краснодаром», не должно помешать ему сыграть с «Зенитом» 12 мая.

Думаю, через две недели Никола уже будет в строю, нет сигналов, что он что-то порвал или сломал. Две недели назад он подвернул эту ногу, она была перевязана, и вот эту же самую ногу он повредил в подкате, поэтому покидал поле с помощью товарищей по команде. Очень жаль, ведь Никола набрал такую форму!

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Все комментарии
drug01
drug01
   117 / 959
29 апреля в 23:06
Будь здоров Никола !!!!!
RIR68
RIR68
   113 / 959
29 апреля в 19:14
ну и хорошо. пусть лечится.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил pomor45
   37 / 959
29 апреля в 16:49
В игре с Динамо он не участвовал бы и без травмы: из-за красной карточки.
Не открывайте, сударь Америки. знаю, просто констатирую факт.
pomor45
pomor45
   75 / 959
29 апреля в 16:38
Папочке очень хочется, чтобы сынка в Зените присмотрели. С Краснодаром он не очень показался. Зарплата хорошая никому ещё не помешала.
pomor45
pomor45 ответил Дед за ЦСКА
   75 / 959
29 апреля в 16:34
Никола самый креативный игрок ЦСКА, его очень будет не хватать в игре с Динамо. Хорошо, что травма не серьёзная, скорейшего выздоровления. Всех благ ему, надеюсь восстановится к игре с Зенитом.
В игре с Динамо он не участвовал бы и без травмы: из-за красной карточки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
29 апреля в 16:28
Никола самый креативный игрок ЦСКА, его очень будет не хватать в игре с Динамо.
Хорошо, что травма не серьёзная, скорейшего выздоровления. Всех благ ему, надеюсь восстановится к игре с Зенитом.
cska plus
cska plus
   20 / 959
29 апреля в 15:50
Сам себе принёс травму, здоровья Николе.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
29 апреля в 15:45
Здоровья Влашичу.
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