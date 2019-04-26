Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев. Футболист, напомним, недавно перенес операцию на колене.
В текущем сезоне Маркизио провел девять игр в чемпионате России, в которых забил два гола.
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев. Футболист, напомним, недавно перенес операцию на колене.
В текущем сезоне Маркизио провел девять игр в чемпионате России, в которых забил два гола.
У каждого свои недостатки (“В джазе только девушки”...)))
Ну простим эту небольшую погрешность молодому специалисту,который верой и правдой отработал 5 лет в Ювентусе...
Зато какое попадание у Хавьера Рибалты в остальных трансферах...
Думаю летом под ЛЧ будут ещё полезные приобретения...
А Клаудио здоровья......думаю его опыт и мастерство ещё пригодятся.....
У каждого свои недостатки (“В джазе только девушки”...)))
Ну простим эту небольшую погрешность молодому специалисту,который верой и правдой отработал 5 лет в Ювентусе...
Зато какое попадание у Хавьера Рибалты в остальных трансферах...
Думаю летом под ЛЧ будут ещё полезные приобретения...
А Клаудио здоровья......думаю его опыт и мастерство ещё пригодятся.....
Пи Си красиво тарасовку на место ставишь, ахах. Удачи желаю. Вообще левый к рпл, но в этом сезоне за Зенит, удачи вам
Пи Си красиво тарасовку на место ставишь, ахах. Удачи желаю. Вообще левый к рпл, но в этом сезоне за Зенит, удачи вам