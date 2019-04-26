ГлавнаяНовости

Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев

26 апреля 2019, 19:46

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев. Футболист, напомним, недавно перенес операцию на колене.

В текущем сезоне Маркизио провел девять игр в чемпионате России, в которых забил два гола.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноСтали известны сроки восстановления Жиго
Сегодня, 15:48 Комментарии5
Стали известны сроки восстановления Рассказова
Вчера, 14:31 Комментарии13
Дзюба: «Постараюсь как можно быстрее восстановиться»
30 апреля Комментарии16
Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе
30 апреля Комментарии3
Рассказов в этом сезоне уже не сыграет
29 апреля Комментарии9
Отец Влашича: «Через две недели Никола уже будет в строю»
29 апреля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Заполярный
   30 / 954
27 апреля в 08:56
зениту халява боком вышла. За то маркизио в шоколаде, пенсию ему зенит оплачивает. А сколько шуму то было, к нам приехал, к нам приехал, сам маркизио дорогой. Стыдно за зенит
Что с тобой, почему буквы обычные? Неужели ты больше в спаратак не веруешь?
berda2003
berda2003
   465 / 954
27 апреля в 08:15
покупают инвалидов потом лечат, поднимая тарифы на газ...
spartach091
spartach091
   215 / 954
27 апреля в 07:46
Нормально он га 3,5 ляма евро упал.
cska plus
cska plus
   20 / 954
27 апреля в 07:43
Хрустальный, здоровья ему.
Ленинградец 37
Ленинградец 37 ответил d_fincher
   426 / 954
27 апреля в 07:36
Зениту всегда нужны были понты. Не тренер, а понт, не футболист, а понт, не стадион, а понт.
Понты у тебя и тебе подобных, а Зенит чемпион, а вам только плак плак...
112910415
112910415
   97 / 954
27 апреля в 07:23
жалко
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
27 апреля в 07:19
Да ладно....
У каждого свои недостатки (“В джазе только девушки”...)))
Ну простим эту небольшую погрешность молодому специалисту,который верой и правдой отработал 5 лет в Ювентусе...
Зато какое попадание у Хавьера Рибалты в остальных трансферах...
Думаю летом под ЛЧ будут ещё полезные приобретения...

А Клаудио здоровья......думаю его опыт и мастерство ещё пригодятся.....
beefs
beefs
   191 / 954
27 апреля в 06:52
А это кто, он играл?
d_fincher
d_fincher
   170 / 954
27 апреля в 06:48
Зениту всегда нужны были понты. Не тренер, а понт, не футболист, а понт, не стадион, а понт.
ОПС
ОПС
   440 / 954
27 апреля в 06:16
Здоровья!
kastites
kastites
   105 / 954
27 апреля в 05:58
Большого здоровья
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
27 апреля в 03:35
деньги на ветер...
Sаshа
Sаshа
   185 / 954
27 апреля в 02:03
здоровья Клаудио Маркизо
ошалевший
ошалевший ответил parallels
   379 / 954
27 апреля в 00:48
мне вот настолько пофиг, поверь) наоборот, даже греет душу мысль грядущий летний пожар в тарасовке, когда зенит начнёт усиляться под ЛЧ. ты же понимаешь, что без серьёзных трансферов не обойдётся? и, соответственно, будет пожар)
    parallels
    parallels ответил Медив
       3 / 954
    26 апреля в 23:58
    Да что уж мелочиться, надо прямо сказать, что российские клубы приносят прибыль своим владельцам. Все без исключения. Вон на Анжи держится весь бюджет Дагестана. Когда им пришел транш за телеправа, то хватило всей республике выплатить зарплату за месяц
    стоит ли кидаться в крайности, как спартач? или ты и есть спартач?) по-моему, я вполне понятные вещи написал: у кого много спонсоров - те могут не считать зарплаты игроков (в разумных пределах).
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    26 апреля в 23:51
    Здоровья ему конечно, но жизнь у него удалась. Россияне ох как переживают за него, хотят с больших зарплат и пенсий скинуться, чтобы он не скучал в лазарете...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    26 апреля в 23:42
    Старенький, да к тому же подранок?!? Непонятный трансфер. Команда и без него отлично справляется.
    milan-f
    milan-f ответил Алексей Коротеев
       407 / 954
    26 апреля в 23:16
    Медив
    Медив ответил parallels
       174 / 954
    26 апреля в 23:16
    а чтобы платить зарплаты - для этого у любого нормального клуба есть спонсоры, которые их и платят. а уж у зенита или того же спартака в них недостатка нет. я не про газпром - а про ниссан, мегафон, букмекеров, авиакомпанию и прочих. но общественности нравится визжать про бабушек, народное достояние и тому подобное)
    Да что уж мелочиться, надо прямо сказать, что российские клубы приносят прибыль своим владельцам. Все без исключения. Вон на Анжи держится весь бюджет Дагестана. Когда им пришел транш за телеправа, то хватило всей республике выплатить зарплату за месяц
    milan-f
    milan-f ответил Алексей Коротеев
       407 / 954
    26 апреля в 23:14
    Чушь несёшь ты и только ты. Если не умеешь вникать в букФы, а потом в слова, уже не говорю о предложениях, то лучше уйди и глянь, как там твой Спартак с "канонирами" сыграл вчера в полуфинала ЛЧ. Лол
    parallels
    parallels ответил Заполярный
       3 / 954
    26 апреля в 23:10
    зениту халява боком вышла. За то маркизио в шоколаде, пенсию ему зенит оплачивает. А сколько шуму то было, к нам приехал, к нам приехал, сам маркизио дорогой. Стыдно за зенит
    стоп. к чёрту жиго. глазам не верю. смотрите все! заполярный впервые написал сообщение не КАПСОМ! что с тобой? вчерашний позор так подействовал? 😃
    parallels
    parallels ответил Заполярный
       3 / 954
    26 апреля в 23:08
    зениту халява боком вышла. За то маркизио в шоколаде, пенсию ему зенит оплачивает. А сколько шуму то было, к нам приехал, к нам приехал, сам маркизио дорогой. Стыдно за зенит
    хмм... жиго.
    Заполярный
    Заполярный
       282 / 954
    26 апреля в 23:03
    зениту халява боком вышла. За то маркизио в шоколаде, пенсию ему зенит оплачивает. А сколько шуму то было, к нам приехал, к нам приехал, сам маркизио дорогой. Стыдно за зенит
    parallels
    parallels ответил Алексей Коротеев
       3 / 954
    26 апреля в 22:58
    Что ,не нравится когда про твоих чушь пишут ? Ничего ,терпи ! Бог терпел и нам велел ! )))
    мне вот настолько пофиг, поверь) наоборот, даже греет душу мысль грядущий летний пожар в тарасовке, когда зенит начнёт усиляться под ЛЧ. ты же понимаешь, что без серьёзных трансферов не обойдётся? и, соответственно, будет пожар)
    juvenale
    juvenale
       38 / 954
    26 апреля в 22:57
    Жаль Маркизио,еще по Юве часто тяжелые травмы
    Fleischjager
    Fleischjager ответил ПерекатиПоле
       359 / 954
    26 апреля в 22:48
    Маркизио хоть пользу приносил. Пару голов забил, Тереку победный. спартак своей легенде Терри бабос отгрузил просто так, за то что бы тот подумал переходить ему в спартак или нет. Естественно не перешёл - стыдно.
      spartach n1
      spartach n1
         2 / 954
      26 апреля в 22:39
      Пылесос оплатит любые прихоти )
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил parallels
         208 / 954
      26 апреля в 22:35
      а чтобы платить зарплаты - для этого у любого нормального клуба есть спонсоры, которые их и платят. а уж у зенита или того же спартака в них недостатка нет. я не про газпром - а про ниссан, мегафон, букмекеров, авиакомпанию и прочих. но общественности нравится визжать про бабушек, народное достояние и тому подобное)
      Что ,не нравится когда про твоих чушь пишут ? Ничего ,терпи ! Бог терпел и нам велел ! )))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         81 / 954
      26 апреля в 22:30
      Маркизио хоть пользу приносил. Пару голов забил, Тереку победный. спартак своей легенде Терри бабос отгрузил просто так, за то что бы тот подумал переходить ему в спартак или нет. Естественно не перешёл - стыдно.
      milan-f
      milan-f ответил parallels
         407 / 954
      26 апреля в 22:24
      Я все это отлично понимаю, если что, но самсогласись, я был прав в своём комме:)
      Пи Си красиво тарасовку на место ставишь, ахах. Удачи желаю. Вообще левый к рпл, но в этом сезоне за Зенит, удачи вам
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100