Семак: «Будет сложно заменить Барриоса»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах.

Ерохина хотели увидеть гораздо раньше. Но не все пошло так, как нам хотелось. Ничего не могу сказать насчет сроков. С Кузяевым более понятная ситуация, но сейчас он занимается индивидуально. Повреждение получил Краневиттер. Плюс операция Маркизио.

У нас есть выбор игроков в центре поля. У нас есть два дня, чтобы решить, кто будет играть в центре поля вместо Барриоса. Тактическое расположение может измениться. Будет сложнее, потому что Барриос сейчас очень хорошо выглядит.