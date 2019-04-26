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Семак: «Будет сложно заменить Барриоса»

26 апреля 2019, 11:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах.

Ерохина хотели увидеть гораздо раньше. Но не все пошло так, как нам хотелось. Ничего не могу сказать насчет сроков. С Кузяевым более понятная ситуация, но сейчас он занимается индивидуально. Повреждение получил Краневиттер. Плюс операция Маркизио.

У нас есть выбор игроков в центре поля. У нас есть два дня, чтобы решить, кто будет играть в центре поля вместо Барриоса. Тактическое расположение может измениться. Будет сложнее, потому что Барриос сейчас очень хорошо выглядит.

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Завтра
Завтра ответил ПерекатиПоле
   428 / 954
27 апреля в 16:06
Сокер обленился и даже составы не обновляет. Для них у нас Паредес до сих пор пылит.
Тебя ваше ща забанят за "обсуждение действий", а когда отсидишь в бане, то сможешь задать вопрос в "специальной теме" по ссылке, которая ведёт на страницу, которой не существует)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Завтра
   81 / 954
27 апреля в 08:07
Сокер обленился и даже составы не обновляет.
Для них у нас Паредес до сих пор пылит.
Palex
Palex
   51 / 954
26 апреля в 21:22
Зачем Семак драматизирует? Есть Мусаев,Нобоа,при всем уважении не с самым серьезным соперником играем.
Завтра
Завтра ответил cska plus
   428 / 954
26 апреля в 20:39
Скмейка на три команды поэтому путается Богданыч кем заменить Барриоса.
Слушай, тут очень просто это проверить - всё ссылки интерактивные. Берешь, нажимаешь на "Зенит" и считаешь игроков. Потом - затыкаешься, попав в просак, и молчишь в тряпочку. Ок?
Питер рулит
Питер рулит ответил Scuderia Ferrari
   85 / 954
26 апреля в 16:44
Кто играть-то будет?
Раз ноет,то пусть сам и играет и Шаву с собой прихватит..
и ведь не хуже сыграют..
kastites
kastites ответил Гавроша
   105 / 954
26 апреля в 15:48
А что с барриосом?
4 карточка получина
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
26 апреля в 15:34
А что с барриосом?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
26 апреля в 13:51
Играйте вдесятером! И не нойте!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
26 апреля в 12:46
Либо Мусаев либо Нобоа...
Лишь бы результат не был таким как без Барриоса в последних предновогодних играх...
Лакшери
Лакшери
   195 / 954
26 апреля в 12:31
Мусаеву дай поиграть.
pomor45
pomor45
   75 / 954
26 апреля в 12:31
Скамейка есть, но вся недолеченная, так что Барриос - чувствительная потеря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
26 апреля в 12:15
Из 5 игр можно пару проиграть (лишь бы не конюшне) и ничейку скатать.
И то не настигнут. Так что НАС НЕ ДОГОНЯТ!!!
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
26 апреля в 12:09
Семак, не смешно.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
26 апреля в 11:56
Без пяти минут чемпионы, а поплакаться все-равно надо...Как и Серегины предшественники...
Doping87
Doping87
   91 / 954
26 апреля в 11:51
Оздоев(Мусаев) +Нобоа(Эрнани) критичных проблем нет. 2их из 4х выбрать можно всегда.
cska plus
cska plus
   20 / 954
26 апреля в 11:44
Скмейка на три команды поэтому путается Богданыч кем заменить Барриоса.
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
26 апреля в 11:44
Незаменимые негры зенита )...новый лазурный тренд...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
26 апреля в 11:37
Кто играть-то будет?
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