Сегодня Жиго пройдет медосмотр

Сегодня выяснится ситуация с коленом защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Футболист пройдет медосмотр.
У француза подозрение на проблемы с мениском. Из-за этого игрок не поехал на матч в Тулу с «Арсеналом».
Сегодня выяснится ситуация с коленом защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Футболист пройдет медосмотр.
У француза подозрение на проблемы с мениском. Из-за этого игрок не поехал на матч в Тулу с «Арсеналом».
Жиго здоровья, похоже потеряли основного ЦЗ надолго... как бы по пути Ромуло не пошёл(
Жиго здоровья, похоже потеряли основного ЦЗ надолго... как бы по пути Ромуло не пошёл(