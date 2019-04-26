ГлавнаяНовости

Сегодня Жиго пройдет медосмотр

26 апреля 2019, 09:23

Сегодня выяснится ситуация с коленом защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Футболист пройдет медосмотр. 

У француза подозрение на проблемы с мениском. Из-за этого игрок не поехал на матч в Тулу с «Арсеналом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноСтали известны сроки восстановления Жиго
Сегодня, 15:48 Комментарии5
Стали известны сроки восстановления Рассказова
Вчера, 14:31 Комментарии13
Дзюба: «Постараюсь как можно быстрее восстановиться»
30 апреля Комментарии16
Кузяев начал тренироваться с ограничениями в общей группе
30 апреля Комментарии3
Рассказов в этом сезоне уже не сыграет
29 апреля Комментарии9
Отец Влашича: «Через две недели Никола уже будет в строю»
29 апреля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sаshа
Sаshа
   187 / 959
26 апреля в 16:46
здоровья Жиго
sir_Alex
sir_Alex
   85 / 959
26 апреля в 15:10
Скорейшего ему выздоровления.
Jum13
Jum13 ответил makkie
   52 / 959
26 апреля в 14:12
Травмапетова (читай - Вартапетова), по-хорошему, уже давно пора гнать из клуба - постоянные травмы, рецедивы, повреждения животов, пальцев и т.д.
Ты Федун? Как им станешь - так и выгонишь )))
13 RUS
13 RUS
   177 / 959
26 апреля в 11:47
Его фидун тоже за двадцатку брал?
Doping87
Doping87
   90 / 959
26 апреля в 11:40
Верните Китайца в секту, он всех исцелит)
makkie
makkie
   11 / 959
26 апреля в 11:36
Травмапетова (читай - Вартапетова), по-хорошему, уже давно пора гнать из клуба - постоянные травмы, рецедивы, повреждения животов, пальцев и т.д.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
26 апреля в 11:23
Выбыл до конца сезона.
makkie
makkie
   11 / 959
26 апреля в 09:50
Карма для Федуна и вредителей.

Жиго здоровья, похоже потеряли основного ЦЗ надолго... как бы по пути Ромуло не пошёл(
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   214 / 959
26 апреля в 09:47
Что значит -невезёт ,и как с этим бороться ?! Здоровья ,Самуэль !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100