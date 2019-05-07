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Газизов: «Там, где Семак, всегда будет успех»

сегодня, 09:54

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил с чемпионством «Зенит», а также Сергея Семака, который ранее был главным тренером уфимской команды.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом в нынешнем сезоне. Я лично поздравил Семака и других специалистов, которые раньше работали в нашем клубе. Сергей Богданович показал себя профессионалом с большой буквы, в чем я никогда не сомневался. Там, где он, всегда будет успех. Наверное, «Уфа» поучаствовала в его становлении на тренерском поприще. Мы ему очень благодарны за ту работу, которую он проделал в нашей команде, а также за то, что он вывел нас в еврокубки. Полагается ли нам бонус за то, что Семак привел «Зенит» к чемпионству? К сожалению, нет. Но хотелось бы (смеется).

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mihaluch
mihaluch
   74 / 993
сегодня в 13:33
Там, где Семак, всегда будет успех,а где нет Семака, успеха не будет.
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 12:31
Я бы так про Уфу не сказал.
vovan32
vovan32
   484 / 993
сегодня в 11:12
Ага...посмотрим когда в следующем сезоне пойдут поражения куда этого успешного Семака пнут...
drug01
drug01
   128 / 993
сегодня в 10:51
Добавить ещё и...... Деньги!!!!
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 993
сегодня в 10:38
Поставьте его тренировать Анжи и тогда посмотрим на успехи.
УКУПНИК
УКУПНИК
   373 / 993
сегодня в 10:06
принимаем поздравления от уфы и желаем им разгромной победы над спартаком через 5 дней! гы-гы мы чемпионы, мы сильнее всех! гы-гы
Danrog
Danrog
   319 / 993
сегодня в 09:58
Перебрал малость.
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