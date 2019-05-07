Газизов: «Там, где Семак, всегда будет успех»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил с чемпионством «Зенит», а также Сергея Семака, который ранее был главным тренером уфимской команды.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом в нынешнем сезоне. Я лично поздравил Семака и других специалистов, которые раньше работали в нашем клубе. Сергей Богданович показал себя профессионалом с большой буквы, в чем я никогда не сомневался. Там, где он, всегда будет успех. Наверное, «Уфа» поучаствовала в его становлении на тренерском поприще. Мы ему очень благодарны за ту работу, которую он проделал в нашей команде, а также за то, что он вывел нас в еврокубки. Полагается ли нам бонус за то, что Семак привел «Зенит» к чемпионству? К сожалению, нет. Но хотелось бы (смеется).