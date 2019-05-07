Бывший одноклубник Семака: «У Сергея характер победителя»

Бывший одноклубник Сергея Семака по ФК «Москва» Бранислав Крунич прокомментировал успех 43-летнего специалиста у руля «Зенита».

Сергей Семак всегда обладал лидерскими качествами. Он хорошо понимает футбол. Еще в игровые годы было ясно, что Сергей способен стать хорошим тренером. В командах, за которые он выступал, Семак всегда был капитаном. Он умел создавать отличную атмосферу в коллективах как на поле, так и за его пределами. Когда он играл за «Москву», мы неплохо выступали в Премьер-Лиге. Потом Семак перешел в «Рубин», с которым тут же выиграл чемпионат. Затем он сделал то же самое в «Зените», а еще взял бронзу со сборной России на Евро-2008. У него характер победителя.