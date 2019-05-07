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Бывший одноклубник Семака: «У Сергея характер победителя»

сегодня, 08:39

Бывший одноклубник Сергея Семака по ФК «Москва» Бранислав Крунич прокомментировал успех 43-летнего специалиста у руля «Зенита».

Сергей Семак всегда обладал лидерскими качествами. Он хорошо понимает футбол. Еще в игровые годы было ясно, что Сергей способен стать хорошим тренером. В командах, за которые он выступал, Семак всегда был капитаном. Он умел создавать отличную атмосферу в коллективах как на поле, так и за его пределами. Когда он играл за «Москву», мы неплохо выступали в Премьер-Лиге. Потом Семак перешел в «Рубин», с которым тут же выиграл чемпионат. Затем он сделал то же самое в «Зените», а еще взял бронзу со сборной России на Евро-2008. У него характер победителя.

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Все комментарии
kastites
kastites
   59 / 993
сегодня в 12:44
Семак чемпион
Аксинья
Аксинья
   184 / 993
сегодня в 10:28
Модер, какого хрена на весьма корректные комменты дизлайки пропускаешь или ты не следишь, а лишь бы ткнуть...
Brigar
Brigar
   341 / 993
сегодня в 10:16
Показал ряду белорусских тренеров и Шпалычу, что они нулевые.
mihaluch
mihaluch
   74 / 993
сегодня в 09:48
Тренер, который честно выполняет свою работу.
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 993
сегодня в 09:35
Что есть,то есть,в "армии" школу жизни прошёл! А про остальные наличествующие(или надуманные)достоинства узнаем после второго-третьего сезона.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 993
сегодня в 09:34
У Сергея игроки получше чем у других.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   434 / 993
сегодня в 09:33
Ни один тренер не хочет быть НЕпобедителем. Дело в возможностях команды, которую он тренирует. Или у тех же Григоряна, Федотова, Кононова нет такого характера? Г-ну Семаку просто повезло, что в этом сезоне "Зенит" в целом сыграл удачнее, чем другие команды.
Palex
Palex ответил drug01
   61 / 993
сегодня в 09:29
Семак десять лет в структуре Зенита(с небольшим перерывом)дважды стал чемпионом России,как игрок и один раз, как тренер.Тебе впрос. Почему до сих пор Зенит его не испортил? Если ты в разуме, то должен согласиться,что твой пост,по меньшей мере,глупость.
УКУПНИК
УКУПНИК
   373 / 993
сегодня в 09:09
Сергей доказал что он топ тренер оставив всех конкурентов далеко позади себя, собственно говоря кроме Семака достойных тренеров в РПЛ нет, последним из них был манчини! гы-гы
drug01
drug01
   128 / 993
сегодня в 09:08
Человек он хороший но Зенит его испортит!
Морозовский
Морозовский ответил 4RT
   4 / 993
сегодня в 09:03
Ну всё, понеслась! Сей час все будут его восхвалять и поклонятся!А после,те же самые люди,на перебой,будут поносить его последними словами.
Опять посылать на три буквы хором виражным - на УФУ. Бакланы!
4RT
4RT
   315 / 993
сегодня в 08:57
Ну всё, понеслась! Сей час все будут его восхвалять и поклонятся!А после,те же самые люди,на перебой,будут поносить его последними словами.
Морозовский
Морозовский
   4 / 993
сегодня в 08:52
В нОнешнем чемпионате России все команды никакие - "Зенит" тоже никакой! Это никакая победа Семака!
Аксинья
Аксинья
   184 / 993
сегодня в 08:43
Семак конечно молодец, но ты не учел что в этом сезоне конкуренты у Зенита были вообще нулёвые...Посмотрим что он покажет в Лиге Чемпионов...
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