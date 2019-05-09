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Орлов рассказал мистическую историю про уход Гарая из «Зенита»

сегодня, 11:42

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе защитника Эсекьеля Гарая из «Зенита» в «Валенсию» в середине 2016 года.

Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая — телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух ее бабушки.

Она (бабушка) не раз появлялась, потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который «Зенит» выделил для семьи Гарая, расположено [Лахтинское] кладбище. Это был очень роскошный район, который называется Северный Версаль. Там очень красивые коттеджи. «Зенит» тогда сам предложил Гараю этот коттедж. Из футболистов там жила только семья Гарая.

Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из «Зенита». Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь.

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Все комментарии
iri13
iri13
   115 / 1089
сегодня в 12:46
..дух там не жух..приведение или провидение, но факт, что именно Тамара(кажется так?) повлияла на сие печальное для Зенита(на тот момент) событие..
а ГСО ..да пусть рассказывает..вреда от этого никому нет..даже весело)))

Всех с праздником!
Ruslik1982
Ruslik1982
   125 / 1089
сегодня в 12:46
Гараю нужно было переходить в Спартак к Глушакову, тогда бы его жена была спокойна
a3r3v3
a3r3v3
   401 / 1089
сегодня в 12:39
Питерские любят всем сказки рассказывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1089
сегодня в 12:26
Всяко бывает, когда выпьешь или курнёшь лишнего...
Egorium
Egorium
   195 / 1089
сегодня в 12:22
Тут всё предельно ясно, это свиньи регулярно веселящий газ впускали в комнату жены Гарая и потом ей виделось.
kotmyshka
kotmyshka
   119 / 1089
сегодня в 12:17
С женой спорить - себе дороже...
berda2003
berda2003
   306 / 1089
сегодня в 12:09
сколько ещё таких духов (жён) желающих уехать из России в зените?
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1089
сегодня в 12:07
Болотный дух,все его сторонятся((
parallels
parallels
   8 / 1089
сегодня в 12:05
хороший дух, принёс зениту 24 ляма, надо его ещё призвать 😂
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   837 / 1089
сегодня в 12:02
Это Котлин шпионил
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   568 / 1089
сегодня в 12:01
Геннадию пора браться за мемуары ..
311
311
   28 / 1089
сегодня в 11:58
Годная отмазка!)
порт
порт
   255 / 1089
сегодня в 11:50
Сказки на ночь.
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