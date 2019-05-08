Боярский: «Думаю, Кокорин сможет вернуться на прежний уровень»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к решению суда дать тюремный срок футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

В конечном итоге все понимают, что они свое наказание уже понесли и теперь могут только хорошей игрой доказать. Я думаю, адвокаты сделают все возможное, чтобы сократить их пребывание за решеткой, чтобы ребята могли тренироваться и приносить пользу обществу, как говорится, искупить свою вину кровью.

Думаю, Кокорину удастся вернуться в футбол, потому что Семак настроен на то, чтобы вернуть игрока в команду. Он был полезен и получит медаль. Все-таки сезон он начинал в «Зените», и «Зенит» стал золотым. Думаю, Кокорин сможет вернуться на свой прежний уровень.