Дюков: «Надеюсь, Кокорин и Мамаев найдут силы вернуться в футбол»

Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение о решении суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были приговорены к тюремному заключению.

Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве. Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда.