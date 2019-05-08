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Дюков: «Надеюсь, Кокорин и Мамаев найдут силы вернуться в футбол»

сегодня, 22:18

Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение о решении суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были приговорены к тюремному заключению.

Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве. Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда.

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Все комментарии
beefs
beefs
   211 / 1086
сегодня в 23:10
Надейся и жди...
Sergey Z
Sergey Z
   132 / 1086
сегодня в 23:01
У нас во дворе не хватает пару человек на футболе! Так и быть, возьмём!
Морозовский
Морозовский ответил 311
   5 / 1086
сегодня в 22:57
С Мамаевым итак уже всё ясно. Станет ли Семак ставить растерявшего форму Кокорина в состав, рискуя своей репутацией и карьерой?)
Репутации у него уже нет, а вот за карьеру трястись будет.
Charlie Scene
Charlie Scene
   342 / 1086
сегодня в 22:47
плевать я хотел на этих Маш и Даш
311
311
   45 / 1086
сегодня в 22:45
С Мамаевым итак уже всё ясно. Станет ли Семак ставить растерявшего форму Кокорина в состав, рискуя своей репутацией и карьерой?)
LOpp
LOpp
   8 / 1086
сегодня в 22:32
Если не вернутся, то футбол многое потеряет.
karnager
karnager
   477 / 1086
сегодня в 22:23
Да пофиг уже на Кокорина и Мамаева. Ждём новых фото из колонии, да и хватит, соккер!
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