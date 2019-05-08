ГлавнаяНовости

Талалаев: «Молодые игроки „Аякса“ почувствовали кровь»

сегодня, 21:49
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч идет

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Тоттенхэм».

В первом поединке в Лондоне сильнее оказались голландцы (1:0).

Если команда Маурисио Почеттино сможет выйти из-под прессинга «Аякса», то шансы у нее будут. Если же не получится ловить свои шансы на контратаках и игра будет похожа на ту, что была в первом матче, то лондонцам будет трудно. Молодые игроки «Аякса» почувствовали кровь, они готовы грызть дальше. «Тоттенхэму» нужно не совершать ошибки на своей половине поля и не позволять себе бездумного выноса мяча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боярский: «Думаю, Кокорин сможет вернуться на прежний уровень»
Сегодня, 22:47 Комментарии2
Дюков: «Надеюсь, Кокорин и Мамаев найдут силы вернуться в футбол»
Сегодня, 22:18 Комментарии7
Воронин: «Приговор Кокорину и Мамаеву - перебор»
Сегодня, 20:14 Комментарии14
Семак ждет Кокорина в «Зените»
Сегодня, 19:35 Комментарии37
Адвокат Кокорина планирует обжаловать приговор
Сегодня, 18:40 Комментарии28
Орлов: «„Зенит“ всегда будет поддерживать Кокорина»
Сегодня, 18:08 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   154 / 1086
сегодня в 22:13
Кровь, не кровь, но удачи Аяксу!
holms918
holms918
   692 / 1086
сегодня в 21:58
"Тоттенхэму" придётся тяжело.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100