Талалаев: «Молодые игроки „Аякса“ почувствовали кровь»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Тоттенхэм».

В первом поединке в Лондоне сильнее оказались голландцы (1:0).

Если команда Маурисио Почеттино сможет выйти из-под прессинга «Аякса», то шансы у нее будут. Если же не получится ловить свои шансы на контратаках и игра будет похожа на ту, что была в первом матче, то лондонцам будет трудно. Молодые игроки «Аякса» почувствовали кровь, они готовы грызть дальше. «Тоттенхэму» нужно не совершать ошибки на своей половине поля и не позволять себе бездумного выноса мяча.