ГлавнаяНовости

Кепа претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

сегодня, 03:14

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы. 

Список номинантов:

Александр Ляказетт («Арсенал») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Валенсией» (4:2);
Рубен Лофтус-Чик («Челси») – 1 гол, точность передач - 91% в матче с «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти);
Кепа Аррисабалага («Челси») – 2 отражённых пенальти в в матче с «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти);
Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 3 гола в матче с «Валенсией» (4:2).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шоу – лучший игрок МЮ в сезоне, Погба – на третьем месте
Сегодня, 04:25 Комментарии0
Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» признан лучшим футболистом года в «Ньюкасле»
Вчера, 21:14 ФотоКомментарии13
Моура – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Вчера, 01:50 Комментарии25
По три игрока «Ливерпуля» и «Сити» претендуют на звание футболиста сезона
07 мая Комментарии12
4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ
07 мая Комментарии11
Барриос - лучший игрок «Зенита» в апреле
07 мая Комментарии26
Обсудить
Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 1096
сегодня в 03:34
Обама и будет лучшим игроком.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100