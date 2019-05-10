Кепа претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

сегодня, 03:14

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

Список номинантов:

Александр Ляказетт («Арсенал») – 1 гол и 1 результативная передача в матче с «Валенсией» (4:2);

Рубен Лофтус-Чик («Челси») – 1 гол, точность передач - 91% в матче с «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти);

Кепа Аррисабалага («Челси») – 2 отражённых пенальти в в матче с «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти);

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 3 гола в матче с «Валенсией» (4:2).