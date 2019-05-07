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4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ

сегодня, 19:44

Определились тренеры, претендующие на звание лучшего специалиста сезона в АПЛ.

Это Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Победитель будет объявлен 14 мая.

Напомним, что лучшим в апреле стал Гвардиола.

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Все комментарии
cannongun
cannongun ответил Так Себе Аналитик
   80 / 982
сегодня в 20:49
Почему, кстати, Покет тут вообще присутствует, если Сарри со своим сарриболом выше в таблице?) Это же АПЛ, а не ЛЧ.
почему почему.. потому что 12 мая Саррибол будет 4-м
cannongun
cannongun
   80 / 982
сегодня в 20:49
ясно что Покет здесь самый крайний (если не возьмет ЛЧ).
я бы отдал Санту
КЭТиК
КЭТиК
   173 / 982
сегодня в 20:35
Кто чемпион, тот и лучший.
Заратустра
Заратустра
   66 / 982
сегодня в 20:27
Тренер волков лучший.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   49 / 982
сегодня в 20:18
Почему, кстати, Покет тут вообще присутствует, если Сарри со своим сарриболом выше в таблице?) Это же АПЛ, а не ЛЧ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   49 / 982
сегодня в 20:05
Пошел проголосовал за Нуну)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   49 / 982
сегодня в 20:01
Трудно тут выделить кого-то...

Если сказать Пеп, то почему не Клопп, который с намного меньшей обоймой добился таких же результатов по очкам, по сути?

Если сказать Покет, то нужно учесть, что все конкуренты за 3-4 место дружно слились, а ТТХ просто был самым стабильным.

Я бы назвал Санту все-таки, давно не приходилось смотреть, чтобы середняки так лидеров рвали))
STVA 1
STVA 1
   38 / 982
сегодня в 19:55
При всем уважении ко всем , но Санту лучший для меня!
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 19:54
Конечно же Гвардиола.
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