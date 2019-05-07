4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ

Определились тренеры, претендующие на звание лучшего специалиста сезона в АПЛ.
Это Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
Победитель будет объявлен 14 мая.
Напомним, что лучшим в апреле стал Гвардиола.
я бы отдал Санту
я бы отдал Санту
Если сказать Пеп, то почему не Клопп, который с намного меньшей обоймой добился таких же результатов по очкам, по сути?
Если сказать Покет, то нужно учесть, что все конкуренты за 3-4 место дружно слились, а ТТХ просто был самым стабильным.
Я бы назвал Санту все-таки, давно не приходилось смотреть, чтобы середняки так лидеров рвали))
Если сказать Пеп, то почему не Клопп, который с намного меньшей обоймой добился таких же результатов по очкам, по сути?
Если сказать Покет, то нужно учесть, что все конкуренты за 3-4 место дружно слились, а ТТХ просто был самым стабильным.
Я бы назвал Санту все-таки, давно не приходилось смотреть, чтобы середняки так лидеров рвали))