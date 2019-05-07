ГлавнаяНовости

Барриос - лучший игрок «Зенита» в апреле

сегодня, 16:44

Болельщики «Зенита» признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим футболистом по итогам апреля.

Хавбек в прошлом месяце провел четыре матча.

Второе и третье места заняли защитники Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович.

Ранее был назван лучший игрок «Ростова» по итогам апреля.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
По три игрока «Ливерпуля» и «Сити» претендуют на звание футболиста сезона
Сегодня, 20:38 Комментарии2
4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ
Сегодня, 19:44 Комментарии9
Фанаты «Ростова» признали Еременко лучшим игроком месяца
Сегодня, 15:49 ФотоКомментарии12
Варди признан лучшим игроком в АПЛ по итогам апреля
Сегодня, 15:16 ФотоКомментарии9
Назван лучший игрок ЦСКА в апреле
Сегодня, 15:02 ФотоКомментарии4
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Сегодня, 13:56 ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   238 / 982
сегодня в 20:54
ЗУЛУС ЛУЧШИЙ У БОМЖЕЙ. ХАХАХА
серый1925
серый1925
   482 / 982
сегодня в 20:52
красава
Заратустра
Заратустра ответил Завтра
   66 / 982
сегодня в 19:31
Да прочитал я твой расистский манифест, лицемерно прикрывающийся надуманными традициями.
Но вопрос остаётся открытым. Вот цитата:

"Мы не являемся расистами и для нас ОТСУТСТВИЕ ЧЕРНОКОЖИХ ИГРОКОВ в составе «Зенита» – лишь ВАЖНАЯ ТРАДИЦИЯ, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше"

Так почему не соблюдаем "важные традиции" и негров накупили, а?))
kastites
kastites
   59 / 982
сегодня в 19:28
Заслужил
Завтра
Завтра ответил Заратустра
   141 / 982
сегодня в 19:13
Да? И кто автор сего манифеста? Розенберг? Гиммлер? Или другие кумиры виража? И чего тогда манифест свой не соблюдаете, а накупили негров Барриосов и Эрнаний всяких?)
Потому что это соблюдение манифеста. Ты не читал его - поэтому смысла дискутировать с тобой по этому поводу, нет ни малейшего.
trimetil
trimetil ответил parallels
   790 / 982
сегодня в 19:04
пока всего 1 гол забил, да и то какому-то слабенькому клубу.
А что, опорник должен много забивать?
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 982
сегодня в 18:15
Не зря приклеилась кличка Будьдог. Цепкий, быстрый. Отличное приобретение.. Гыгыгы
parallels
parallels
   5 / 982
сегодня в 18:12
пока всего 1 гол забил, да и то какому-то слабенькому клубу.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
   46 / 982
сегодня в 17:58
Негр лучший в Зените?)))Стыдно за Степана
poodle
poodle
   183 / 982
сегодня в 17:51
он как пёс,все выгрызает в середине,неудивительно,что признали лучшим!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   8 / 982
сегодня в 17:47
знатно мы вас там порвали))
Заратустра
Заратустра ответил Завтра
   66 / 982
сегодня в 17:46
Да? И кто автор сего манифеста? Розенберг? Гиммлер? Или другие кумиры виража?
И чего тогда манифест свой не соблюдаете, а накупили негров Барриосов и Эрнаний всяких?)
DEXEZ
DEXEZ
   484 / 982
сегодня в 17:33
Чернявый хорошо себя проявил за пол года, главное чтобы дальше развивался!
Brigar
Brigar
   251 / 982
сегодня в 17:33
Барриос заслужил.
Завтра
Завтра ответил ПерекатиПоле
   141 / 982
сегодня в 17:28
Всё настальгирурте по кубку Канделаки, ради которого пиджак всю подготовку к официальным матчам угробил? Ну молодцы. Не мне учить эксперта, но в то время, когда разыгрывалась картонка, Барриос ещё пылил в Аргентине.
    11-и метровый
    11-и метровый ответил ПерекатиПоле
       313 / 982
    сегодня в 17:28
    Всё настальгирурте по кубку Канделаки, ради которого пиджак всю подготовку к официальным матчам угробил? Ну молодцы. Не мне учить эксперта, но в то время, когда разыгрывалась картонка, Барриос ещё пылил в Аргентине.
    Свиньям хоть что-то нужно было завоевать, Барриос думал что это тренеровка.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       264 / 982
    сегодня в 17:27
    Поздравляю Вильмара с таким достижением
    Завтра
    Завтра ответил Заратустра
       141 / 982
    сегодня в 17:26
    Негр - лучший игрок Зенита. Кто бы мог подумать.
    Любой, кто умеет читать и прочитал манифест "Селекция 12", а так же, просто интересуется футболом, а не распространением не очень умных комментариев по интернету!
    Учи матчасть!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
       27 / 982
    сегодня в 17:06
    лучшим он был в январе,когда трешку от Кононова получал
    Всё настальгирурте по кубку Канделаки, ради которого пиджак всю подготовку к официальным матчам угробил? Ну молодцы.
    Не мне учить эксперта, но в то время, когда разыгрывалась картонка, Барриос ещё пылил в Аргентине.
    ziborock
    ziborock
       21 / 982
    сегодня в 16:59
    Папуасы рулят!!!)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 982
    сегодня в 16:49
    лучшим он был в январе,когда трешку от Кононова получал
    dino-hsv
    dino-hsv
       216 / 982
    сегодня в 16:47
    зенит хорошо зимой укрепился, но лишь бы не было как со спартаком в их чемпионский сезон. там тоже зимой самедов, адриано и селихов пришли, полгода позажигали и скатились на средненький уровень. надеюсь, азмун и барриос не сдадут
    cska plus
    cska plus
       42 / 982
    сегодня в 16:46
    Авансируют.
    Заратустра
    Заратустра
       66 / 982
    сегодня в 16:46
    Негр - лучший игрок Зенита. Кто бы мог подумать.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100