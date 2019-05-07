Барриос - лучший игрок «Зенита» в апреле

Болельщики «Зенита» признали колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса лучшим футболистом по итогам апреля.
Хавбек в прошлом месяце провел четыре матча.
Второе и третье места заняли защитники Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович.
Ранее был назван лучший игрок «Ростова» по итогам апреля.
Но вопрос остаётся открытым. Вот цитата:
"Мы не являемся расистами и для нас ОТСУТСТВИЕ ЧЕРНОКОЖИХ ИГРОКОВ в составе «Зенита» – лишь ВАЖНАЯ ТРАДИЦИЯ, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше"
Так почему не соблюдаем "важные традиции" и негров накупили, а?))
Но вопрос остаётся открытым. Вот цитата:
"Мы не являемся расистами и для нас ОТСУТСТВИЕ ЧЕРНОКОЖИХ ИГРОКОВ в составе «Зенита» – лишь ВАЖНАЯ ТРАДИЦИЯ, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше"
Так почему не соблюдаем "важные традиции" и негров накупили, а?))
И чего тогда манифест свой не соблюдаете, а накупили негров Барриосов и Эрнаний всяких?)
И чего тогда манифест свой не соблюдаете, а накупили негров Барриосов и Эрнаний всяких?)
Главное - "швырнуть" свой помёт в ту сторону, в которую "хочется" и "колется"!
Главное - "швырнуть" свой помёт в ту сторону, в которую "хочется" и "колется"!
Учи матчасть!
Учи матчасть!
Не мне учить эксперта, но в то время, когда разыгрывалась картонка, Барриос ещё пылил в Аргентине.
Не мне учить эксперта, но в то время, когда разыгрывалась картонка, Барриос ещё пылил в Аргентине.