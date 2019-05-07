ГлавнаяНовости

По три игрока «Ливерпуля» и «Сити» претендуют на звание футболиста сезона

вчера, 20:38

Семь футболистов претендуют на звание игрока сезона в Английской Премьер-Лиге.

Это Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (все - «Манчестер Сити»), Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах (все - «Ливерпуль»), а также Эден Азар из «Челси».

Выбирать лучшего будут болельщики, 20 капитанов команд АПЛ и футбольные эксперты. Победитель будет назван на этой неделе.

Также сегодня были названы претенденты на звание лучшего тренера по итогам кампании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ
Вчера, 19:44 Комментарии11
Барриос - лучший игрок «Зенита» в апреле
Вчера, 16:44 Комментарии25
Фанаты «Ростова» признали Еременко лучшим игроком месяца
Вчера, 15:49 ФотоКомментарии13
Варди признан лучшим игроком в АПЛ по итогам апреля
Вчера, 15:16 ФотоКомментарии9
Назван лучший игрок ЦСКА в апреле
Вчера, 15:02 ФотоКомментарии6
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Вчера, 13:56 ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bais MU
bais MU
   1015 / 1038
вчера в 22:00
Ван Дейк
shlifen
shlifen
   259 / 1038
вчера в 21:48
Тоесть в сборной сезона есть Погба, но нет Азара, а тут - есть Азар, но нет Погба??? Неужели наконец даже фанаты ленивого француза не могут впихнуть его в какой-то рейтинг?? =))) считаю пришло время для Погба заговорить о расизме =)))
Igo0rek
Igo0rek
   108 / 1038
вчера в 21:15
Стерлинг
Князь Московский
Князь Московский ответил Y.N.W.A.
   15 / 1038
вчера в 21:14
Салах+Стерлинг> Джуве+Серия А.)
Юве обыгрывал МС и Стерлинга, так же насиловал Рому, когда там пылил Салах. Так кто больше?)
Конечно Юве и серия А, а кудрявый и серун просто днари. Аха-ха)
Zenit_84
Zenit_84
   151 / 1038
вчера в 21:10
Круто!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Князь Московский
   17 / 1038
вчера в 21:08
Салах+Стерлинг> Джуве+Серия А.)
sihafazatron
sihafazatron
   103 / 1038
вчера в 21:05
А где же погба?))
sihafazatron
sihafazatron ответил BARCELONA-BEST
   103 / 1038
вчера в 21:04
Не понял чет! Ван Дейк же лучший игрок сезона в АПЛ?? Он вроде и приз уже получил.
Ван дэйк лучший по версии футболистов
Князь Московский
Князь Московский
   15 / 1038
вчера в 21:00
Стерлинг и Салах это просто смешно. Они днища.
Roman73
Roman73
   216 / 1038
вчера в 20:51
Манэ и Бернарду,
если кто один, то Манэ !
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   84 / 1038
вчера в 20:42
Не понял чет! Ван Дейк же лучший игрок сезона в АПЛ?? Он вроде и приз уже получил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100