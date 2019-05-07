По три игрока «Ливерпуля» и «Сити» претендуют на звание футболиста сезона

вчера, 20:38

Семь футболистов претендуют на звание игрока сезона в Английской Премьер-Лиге.

Это Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (все - «Манчестер Сити»), Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах (все - «Ливерпуль»), а также Эден Азар из «Челси».

Выбирать лучшего будут болельщики, 20 капитанов команд АПЛ и футбольные эксперты. Победитель будет назван на этой неделе.

Также сегодня были названы претенденты на звание лучшего тренера по итогам кампании.