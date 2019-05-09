ГлавнаяНовости

Моура – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

сегодня, 01:50

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») – 2 гола в матче с «Барселоной» (4:0).
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 2 результативных передачи в матче с «Барселоной» (4:0);
Лукас Моура («Тоттенхэм») – 3 гола в матче с «Аяксом» (3:2);
Мусса Сиссоко («Тоттенхэм») – точность передач - 84% в матче с «Аяксом» (3:2).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
По три игрока «Ливерпуля» и «Сити» претендуют на звание футболиста сезона
07 мая Комментарии12
4 cпециалиста претендуют на звание тренера сезона в АПЛ
07 мая Комментарии11
Барриос - лучший игрок «Зенита» в апреле
07 мая Комментарии25
Фанаты «Ростова» признали Еременко лучшим игроком месяца
07 мая ФотоКомментарии14
Варди признан лучшим игроком в АПЛ по итогам апреля
07 мая ФотоКомментарии9
Назван лучший игрок ЦСКА в апреле
07 мая ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz
   41 / 1099
сегодня в 03:31
Сиссоко и точность передач... Понятно..
Ориги дубль оформил, победный мяч закинул, а его тупо проигнорили..
shlifen
shlifen
   256 / 1099
сегодня в 03:05
Мусса Сиссоко тут явно лишний, а так приз явно - Лукасу Моуре (где-то сейчас рыдает, мечтая о финале, один ПСЖ) - сделал исторический результат, в ситуации когда никто не верил. Моура - это было эпично!! =))

P. S. Всё таки Ливерпуль показал великий КОМАНДНЫЙ камбэк, а тут просто матч всей жизни для Моуры.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   318 / 1099
сегодня в 02:53
тут по моему без вариантов. хет трик в полуфинале и чудесный проход в финал. моура конечно.)
Andryha84
Andryha84
   754 / 1099
сегодня в 02:14
Моура, однозначно!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   8 / 1099
сегодня в 02:14
Думаю, заслужил.
Left Boy
Left Boy
   110 / 1099
сегодня в 02:08
Я конечно всё понимаю но не включить сюда месси это позор. Уефа вы количество его обводок видели вообще????????
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1099
сегодня в 02:04
А где Месська? Онна этой неделе не играл чтоли??
311
311
   28 / 1099
сегодня в 01:59
Моура - особенный, как и Моуриньо!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1099
сегодня в 01:55
Моура сделал результат один, а Ориги, Джини, Хендо и Трент вчетвером как минимум. Так что тут без вопросов.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1099
сегодня в 01:52
Ориги?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100