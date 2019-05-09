Моура – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Список номинантов:
Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») – 2 гола в матче с «Барселоной» (4:0).
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 2 результативных передачи в матче с «Барселоной» (4:0);
Лукас Моура («Тоттенхэм») – 3 гола в матче с «Аяксом» (3:2);
Мусса Сиссоко («Тоттенхэм») – точность передач - 84% в матче с «Аяксом» (3:2).
Ориги дубль оформил, победный мяч закинул, а его тупо проигнорили..
Ориги дубль оформил, победный мяч закинул, а его тупо проигнорили..
P. S. Всё таки Ливерпуль показал великий КОМАНДНЫЙ камбэк, а тут просто матч всей жизни для Моуры.
P. S. Всё таки Ливерпуль показал великий КОМАНДНЫЙ камбэк, а тут просто матч всей жизни для Моуры.