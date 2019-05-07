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Фанаты «Ростова» признали Еременко лучшим игроком месяца

сегодня, 15:49

Завершилось голосование за лучшего футболиста апреля среди болельщиков «Ростова». Им стал полузащитник Роман Еременко.

В прошлом месяце 32-летний футболист провел 4 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее стал известен лучший игрок ЦСКА по итогам апреля. 

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Все комментарии
161регион
161регион
   57 / 982
сегодня в 18:07
Что тут скажешь,достоин Ерема!!!так держать....
Байкал-38
Байкал-38
   54 / 982
сегодня в 18:02
Ромашка молодец! Отошёл всё таки от самого позорного этапа в своей карьере (прибывания в Спартаке).
Egorium
Egorium
   189 / 982
сегодня в 17:39
Фанатам виднее, особенно, когда никого не видно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   200 / 982
сегодня в 17:30
Родина предков вдохновила Романа.
DEXEZ
DEXEZ
   484 / 982
сегодня в 17:29
Лучше пару раз нюхнуть,
Чем себя в Спартак макнуть!
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 16:47
Вообщет то там больше и некого выделять, разве что волерку.
Doping87
Doping87
   139 / 982
сегодня в 16:36
Фанаты Спартака и ЦСКА уже все локти искусали себе, глядя как играет Еременко.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 982
сегодня в 16:27
Это есть правильный выбор!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 982
сегодня в 16:23
эх как красиво у него за спиной,поздравляю Романа
112910315
112910315
   23 / 982
сегодня в 16:23
Заслуженно, рад за Романа, успехов в следующем сезоне в Ростове.
Danrog
Danrog
   250 / 982
сегодня в 16:21
Кроме него и признавать больше некоого.
ДСА
ДСА
   140 / 982
сегодня в 16:09
Допинг - лучшее средство!
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