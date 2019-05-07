Фанаты «Ростова» признали Еременко лучшим игроком месяца

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Провал сезона. Стыдно за «Манчестер Юнайтед» Игры нет, ЛЧ не будет, прогресса футболистов не видно. «Соккер.ру» наблюдает,