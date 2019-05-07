Фанаты «Ростова» признали Еременко лучшим игроком месяца

Завершилось голосование за лучшего футболиста апреля среди болельщиков «Ростова». Им стал полузащитник Роман Еременко.
В прошлом месяце 32-летний футболист провел 4 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
👏🏻👏🏻👏🏻— Football Club Rostov (@rostovfc) 7 мая 2019 г.
Роман Еременко – «РОСТСЕЛЬМАШ» лучший игрок месяца»
Полузащитник «Ростова» стал лучшим футболистам по итогам послематчевых голосований болельщиков на официальном сайте клуба. Средний балл Романа – 4.47 pic.twitter.com/Qqh0xRqD5x
Ранее стал известен лучший игрок ЦСКА по итогам апреля.
Чем себя в Спартак макнуть!
Чем себя в Спартак макнуть!