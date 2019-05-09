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Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» признан лучшим футболистом года в «Ньюкасле»

сегодня, 21:14

29-летний нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком «сорок» по итогам сезона-2018/19.

В 32 матчах этого сезона венесуэльский футболист забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. 

Напомним, ранее Рондон выступал в «Рубине» и «Зените». Форвард перешел в «Ньюкасл» из «Вест Бромвича» прошлым летом на правах аренды. 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   318 / 1095
сегодня в 23:02
Поздравляю игроков с таким достижением
Томик
Томик
   269 / 1095
сегодня в 22:58
Так старались в Зените, но не смогли загубить игрока!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   366 / 1095
сегодня в 22:44
Не зря Рондон в Великом Зените учился.
Balanenok
Balanenok
   163 / 1095
сегодня в 22:37
Не зря Рондон в Зените учился.
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 1095
сегодня в 22:11
Не зря в России стажировался.
FILL3286
FILL3286
   191 / 1095
сегодня в 21:54
баклажан лазурный((((
parallels
parallels
   4 / 1095
сегодня в 21:31
тем временем, зулус сейчас моет полы на севильской базе. на большее после спартака никто не способен.
11-и метровый
11-и метровый
   127 / 1095
сегодня в 21:29
Конечно, это же не промесска тарасовская, опустившая Севилью.
FILL3286
FILL3286
   191 / 1095
сегодня в 21:19
негр забил больше чем забьют паредас с забалотным за свою карьеру,снова стыдно за зенит
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