Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» признан лучшим футболистом года в «Ньюкасле»

29-летний нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком «сорок» по итогам сезона-2018/19.

В 32 матчах этого сезона венесуэльский футболист забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

🏆 PLAYER OF THE YEAR: @salorondon23 has been named Newcastle United’s official Player of the Year for the 2018/19 campaign!



