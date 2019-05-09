Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» признан лучшим футболистом года в «Ньюкасле»

29-летний нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком «сорок» по итогам сезона-2018/19.
В 32 матчах этого сезона венесуэльский футболист забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.
🏆 PLAYER OF THE YEAR: @salorondon23 has been named Newcastle United’s official Player of the Year for the 2018/19 campaign!— Newcastle United FC (@NUFC) 9 мая 2019 г.
Read more: https://t.co/nu3wG3o8sl #NUFC pic.twitter.com/TxtiO4zso2
Напомним, ранее Рондон выступал в «Рубине» и «Зените». Форвард перешел в «Ньюкасл» из «Вест Бромвича» прошлым летом на правах аренды.