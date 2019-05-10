Моуриньо: «Мне заранее жаль проигравшего тренера в финале ЛЧ»

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, почему Юрген Клопп и Маурисио Почеттино плакали после выхода их команд в финал Лиги чемпионов.

Каждый человек переживает подобные моменты по-своему. На протяжении всей карьеры ты можешь по-разному реагировать на одни и те же вещи. Но внутри мы все одинаковые. Финал Лиги чемпионов — нечто особенное. То, что не происходит с тобой регулярно. Если ведёшь с большим счётом, перед самой концовкой встречи у тебя есть время подумать о том, что привело к такому результату, вспомнить, о чём мечтал, будучи начинающим тренером, всё осмыслить. В противном случае просто ждёшь свистка арбитра, фокусируешься на последних ударах по воротам. Возможно, они вспоминали тех, кого любят, и тех, кто любит их, а может, людей, которые их ненавидят, или вовсе эпизоды из прошлого.

Ни Юрген Клопп, ни Маурисио Почеттино не выигрывали Лигу чемпионов. Хотя если бы мы говорили обо мне, Хосепе Гвардиоле, Зинедине Зидане или Карло Анчелотти, то чувство было бы то же. И радость триумфа, и грусть поражения. Но для них это значит больше, чем для кого бы то ни было. Это наша жизнь, а мы зависим от успеха и положительного результата. Именно поэтому мне заранее жаль того, кто в итоге останется без трофея.