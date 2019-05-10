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Дзаппакоста: «Стараюсь всегда быть готовым помочь „Челси“»

сегодня, 06:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗакончился после серии пенальти

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста дал комментарий после победы над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы.

Это была очень напряжённая игра, но мы верили в себя, так как знали, что можем это сделать, даже если матч не будет простым. Мы здорово постарались и добыли путёвку в финал, ведь Лига Европы многое значит для нас.

Когда вы проводите по 60 с лишним матчей за год, то ближе к концу можете начать выбиваться из сил, но нам удалось сдержать такую физически мощную команду, как «Айнтрахт».

Когда я увидел Андреаса [Кристенсена] на газоне, то понял, что могу выйти на поле, так как тренер недавно уже пробовал ставить Аспиликуэту в центр обороны.

Я усердно тренировался и старался быть готовым в любой момент помочь команде. Я не мог смириться с мыслью, что получу шанс и окажусь не готов. Я отдал все силы, и мы очень рады выходу в финал.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   36 / 1095
сегодня в 07:31
Странно, что Давид получает мало игрового времени.
denger1000
denger1000
   798 / 1095
сегодня в 07:26
Очень ценный игрок, Кристенсен не достоин выходить в старте. Дзапа не просто ПЗ, он настоящий вингер.
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