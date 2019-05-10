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Виллиан: «Думаю, АПЛ – лучшая лига в мире»

сегодня, 06:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Челси» Виллиан подвёл итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1, 4:3 - пенальти) и прокомментировал тот факт, что оба финала еврокубков будут представлены 4 английскими клубами.

Я доволен своими партнёрами по команде. Мы всегда стараемся максимально хорошо сделать свою работу. Кепа и Азар сыграли великолепно.

Это было не лучшее выступление «Челси», но мы сделали то, что нужно было сделать, и вышли в финал. Ещё один финал – это многое значит. Всегда здорово выходить туда и сражаться за трофей. Теперь у нас есть ещё одна возможность. У нас уже был финал против «Сити» [в Кубке Лиги], мы не победили, и теперь должны биться за этот трофей.

Четыре английские команды в финалах еврокубков? Считаю, это вполне нормально. На мой взгляд, АПЛ является лучшей лигой в мире. В каждой из команд собраны замечательные игроки, которые проделали отличную работу, и каждая из этих команд заслужила выйти в финал.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   184 / 1095
сегодня в 08:17
Первый раз АПЛ доказало свою силу в еврокубках.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 1095
сегодня в 08:17
Лучшая рпл,скоро наш клуб из Ленинграда вам это докажет в европе,узнаете все там,что такое тактика Семака
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 1095
сегодня в 07:53
Слово "лучшая" - не раскрывает смысл......
Например для наших игроков с паспортом "лучшая" - это РПЛ.....
Для отдельных личностей штампующих рекорды в Каталонии "лучшая" - это Примера...
STVA 1
STVA 1
   46 / 1095
сегодня в 07:47
Это так на данный момент
Сердар Дзюба
Сердар Дзюба
   246 / 1095
сегодня в 07:42
Очевидно что так
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   104 / 1095
сегодня в 07:30
Если бы не Реал со своей ходой в 3-ри ЛЧ подряд, Ла Лига бы давно скатилась.
Всякие Короли Оссасун отхватывают по 4-0 каждый год не доходя до финалов ЛЧ.

А так АПл красавчики - четко и мощно замесили в этом году - унизив Барсу 2 раза по игре, не смотря на нелепые и нелогичные 3-0 которые никак не выплывали с игры на Камп Ноу.
cska plus
cska plus
   36 / 1095
сегодня в 07:27
Трудно спорить.
mihaluch
mihaluch
   93 / 1095
сегодня в 07:22
Получается что на настоящий момент это так.
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