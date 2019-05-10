Виллиан: «Думаю, АПЛ – лучшая лига в мире»

Полузащитник «Челси» Виллиан подвёл итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1, 4:3 - пенальти) и прокомментировал тот факт, что оба финала еврокубков будут представлены 4 английскими клубами.
Я доволен своими партнёрами по команде. Мы всегда стараемся максимально хорошо сделать свою работу. Кепа и Азар сыграли великолепно.
Это было не лучшее выступление «Челси», но мы сделали то, что нужно было сделать, и вышли в финал. Ещё один финал – это многое значит. Всегда здорово выходить туда и сражаться за трофей. Теперь у нас есть ещё одна возможность. У нас уже был финал против «Сити» [в Кубке Лиги], мы не победили, и теперь должны биться за этот трофей.
Четыре английские команды в финалах еврокубков? Считаю, это вполне нормально. На мой взгляд, АПЛ является лучшей лигой в мире. В каждой из команд собраны замечательные игроки, которые проделали отличную работу, и каждая из этих команд заслужила выйти в финал.
Например для наших игроков с паспортом "лучшая" - это РПЛ.....
Для отдельных личностей штампующих рекорды в Каталонии "лучшая" - это Примера...
Например для наших игроков с паспортом "лучшая" - это РПЛ.....
Для отдельных личностей штампующих рекорды в Каталонии "лучшая" - это Примера...
Всякие Короли Оссасун отхватывают по 4-0 каждый год не доходя до финалов ЛЧ.
А так АПл красавчики - четко и мощно замесили в этом году - унизив Барсу 2 раза по игре, не смотря на нелепые и нелогичные 3-0 которые никак не выплывали с игры на Камп Ноу.
Всякие Короли Оссасун отхватывают по 4-0 каждый год не доходя до финалов ЛЧ.
А так АПл красавчики - четко и мощно замесили в этом году - унизив Барсу 2 раза по игре, не смотря на нелепые и нелогичные 3-0 которые никак не выплывали с игры на Камп Ноу.