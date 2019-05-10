Виллиан: «Думаю, АПЛ – лучшая лига в мире»

Полузащитник «Челси» Виллиан подвёл итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1, 4:3 - пенальти) и прокомментировал тот факт, что оба финала еврокубков будут представлены 4 английскими клубами.

Я доволен своими партнёрами по команде. Мы всегда стараемся максимально хорошо сделать свою работу. Кепа и Азар сыграли великолепно.

Это было не лучшее выступление «Челси», но мы сделали то, что нужно было сделать, и вышли в финал. Ещё один финал – это многое значит. Всегда здорово выходить туда и сражаться за трофей. Теперь у нас есть ещё одна возможность. У нас уже был финал против «Сити» [в Кубке Лиги], мы не победили, и теперь должны биться за этот трофей.