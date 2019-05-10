Агент: «Моуриньо хотел купить Моуру в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 08:40

Вагнер Рибейро, агент полузащитника «Тоттенхэма» Лукаса Моуры, в интервью ESPN признался, что его клиент давно нравится португальскому специалисту Жозе Моуриньо.

Недавно Моура оформил хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов, выведя «шпор» в финал.

Несколько лет назад Моуриньо хотел купить Моуру в «Реал». Португальский тренер был и остается большим поклонником талантов игрока. После этого он хотел видеть Лукаса и в МЮ , но трансфер осуществить не удалось.