Сарри: «Тяжело играть столько матчей. Но меня это даже заводит»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после выхода своей команды в финал Лиги Европы высказался об особенностях английского футбола. Оба финала еврокубков будут представлены только клубами АПЛ .

Хочу подчеркнуть, что, если бы в Англии отменили один из двух кубковых турниров, то клубы АПЛ стали бы ещё более эффективными в Европе, потому что их игроки не были бы настолько измотаны к концу сезона.

Здесь нелегко привить команде свой стиль футбола. Тебе приходится сталкиваться с некоторыми довольно серьёзными культурными различиями в том, что касается менталитета, еды, занятий. Так что приходится проявлять некоторое уважение к этим особенностям, адаптироваться к ним, что сказывается на сокращении тренировочных занятий.

Футболисты в Англии привыкли играть постоянно. Это высокий уровень, и их стиль футбола сейчас не сильно отличается от нашего (Прим. - итальянского). Здесь собраны тренеры из Италии, Испании, Франции и Германии. Поэтому в Англии начинают играть в более тактически развитом стиле, но при этом сохраняют интенсивность английского футбола.

С одной стороны, такое количество матчей – это тяжело, но с другой – меня это даже заводит. Я наслаждаюсь этим и получаю хорошую порцию адреналина. К тому же, когда некоторым футболистам предоставляешь неделю отдыха, потом они начинают играть хуже.

Очевидно, что в «Челси» больше индивидуалистов, чем тех, кто будет следовать системе, как это было в «Наполи».

Рассматриваю ли я возвращение в Италию? На данный момент, нет.