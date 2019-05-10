Виллиан: «Азар – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он останется»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о будущем лидера «синих» Эдена Азара в лондонском клубе. Этим летом бельгиец, по слухам, может перебраться в «Реал».

Лично я надеюсь, что он останется, но в футболе ни в чём нельзя быть уверенным. Мне кажется, что его мысли здесь, с «Челси».

Возможно, по окончании сезона он сможет прояснить ситуацию. Я ничего не знаю о его уходе, так что я надеюсь на то, что он сможет остаться.

Эден очень важен для нас, он особенный игрок, который очень нам помогает. Он один из лучших футболистов в мире.