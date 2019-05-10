ГлавнаяНовости

Виллиан: «Азар – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он останется»

сегодня, 07:50

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о будущем лидера «синих» Эдена Азара в лондонском клубе. Этим летом бельгиец, по слухам, может перебраться в «Реал».

Лично я надеюсь, что он останется, но в футболе ни в чём нельзя быть уверенным. Мне кажется, что его мысли здесь, с «Челси».

Возможно, по окончании сезона он сможет прояснить ситуацию. Я ничего не знаю о его уходе, так что я надеюсь на то, что он сможет остаться.

Эден очень важен для нас, он особенный игрок, который очень нам помогает. Он один из лучших футболистов в мире.

После выхода «Челси» в финал Лиги Европы сам Азар также высказался на тему своего возможного ухода из команды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарри: «Тяжело играть столько матчей. Но меня это даже заводит»
Сегодня, 07:30 Комментарии3
Виллиан: «Думаю, АПЛ – лучшая лига в мире»
Сегодня, 06:59 Комментарии8
Дзаппакоста: «Стараюсь всегда быть готовым помочь „Челси“»
Сегодня, 06:32 Комментарии2
Хюттер: «Все очень расстроены. Мы мечтали о финале»
Сегодня, 06:05 Комментарии2
Гарай: «Не попали в столь желанный финал, но нас уже ждёт другой»
Сегодня, 04:41 Комментарии5
Азар: «Дело ещё не закончено»
Сегодня, 03:55 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   57 / 1095
сегодня в 08:26
Азар впечатляет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100