Моуриньо рассказал о причинах фиаско «Барселоны» в Ливерпуле

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Англичане были хороши в Барселоне. Не так, как сами испанцы, но если бы счёт был не 3:0, то ситуация была бы совсем иной. «Энфилд» меня не удивил. Клопп меня не удивил. Отношения между командой и болельщиками меня не удивили. Почему всё это стало сюрпризом для «Барселоны»? Вопрос.

Ты не можешь выходить на этот стадион без желания победить. У тебя просто не получится доминировать на протяжении всего матча. А подопечные Эрнесто Вальверде приехали, чтобы защищаться и ждать, пока забьют Лионель Месси или Луис Суарес. И они провалились как с физической, так и с психологической точки зрения.