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Моуриньо рассказал о причинах фиаско «Барселоны» в Ливерпуле

сегодня, 09:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Англичане были хороши в Барселоне. Не так, как сами испанцы, но если бы счёт был не 3:0, то ситуация была бы совсем иной. «Энфилд» меня не удивил. Клопп меня не удивил. Отношения между командой и болельщиками меня не удивили. Почему всё это стало сюрпризом для «Барселоны»? Вопрос.

Ты не можешь выходить на этот стадион без желания победить. У тебя просто не получится доминировать на протяжении всего матча. А подопечные Эрнесто Вальверде приехали, чтобы защищаться и ждать, пока забьют Лионель Месси или Луис Суарес. И они провалились как с физической, так и с психологической точки зрения.

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John_Wick
John_Wick
   101 / 1098
сегодня в 10:46
    112910315
    112910315
       20 / 1098
    сегодня в 10:42
    Много слов, если кратко и ясно: виноват тренеришка-трусишка.
    mihaluch
    mihaluch
       100 / 1098
    сегодня в 10:32
    Создалось впечатление что игроки "Барселоны" на поле не думали о футболе, они больше о п...де думали.
    волгoдoн
    волгoдoн ответил ДАША Д
       505 / 1098
    сегодня в 09:59
    Понадеялись на бога.
    старые грабли существуют
    установка тренера на удержание счета и шапкозакидательство игроков сделали свое гиблое дело,в Ливерпуль без огня в глазах и желания победить зачем-то поехали
    Во многом виноват убаюкивающий результат первого матча,но когда это происходит второй год подряд,то оправданию не подлежит и нужны кардинальные меры..
    волгoдoн
    волгoдoн
       505 / 1098
    сегодня в 09:46
    переводчик прав
    ДАША Д
    ДАША Д
       146 / 1098
    сегодня в 09:21
    Понадеялись на бога.
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