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Селюк: «Россия в приоритете у Туре»

сегодня, 15:13

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал о его планах на тренерскую работу.

Яя Туре идёт на тренерское поприще, он переходит совершенно в другую плоскость. Карьеру игрока он не завершает, сможет играть там, где будет тренировать. Если вдруг понадобится своей команде, то он сможет выйти на поле и сыграть. Полгода мы не делали никаких заявлений. Яя был в информационном пространстве. Он комментировал, выступал как эксперт. В воскресенье он будет вести матч «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Манчестер Сити» в качестве эксперта на Sky Sports. 

Сейчас он сфокусировался, получил одну начальную лицензию категории С. На данный момент проходит курсы для получения категории A. Это даcт ему право работать вторым тренером в какой-либо из команд. Потребуется ещё пару лет, чтобы он получил PRO лицензию, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ. Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Яя пошёл в «Олимпиакос», чтобы получить опыт работы помощником тренера, советником и игроком. 

Мы только позавчера получили бумаги, которые позволят ему работать. После выходных я начну вести переговоры с командами, которые бы хотели видеть его у себя не как главного тренера, а как второго. Он и не может пока им работать и не хочет. Яя в любых вопросах будет готов помочь команде, передавая свой опыт. Поработает год или два, а потом поедет тренировать в Англию или во Францию. Когда-то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или на Украине. Россия в приоритете – так как чемпионат сильнее.

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
   74 / 1100
сегодня в 16:00
Значит решено. В Зенит. На смену Семаку.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   300 / 1100
сегодня в 15:53
Просто не понимаете, это суперхитрый план с прицелом на будущее - щас идут вопли о снятии очков за проявление расизма. ЯЯ выводит команду на поле, сразу начинается свист и вуаля, оппонент в минусах. И так каждый матч. В итоге все команды в минусе по очкам, а команда ЯЯ чемпион, профит
ДСА
ДСА
   150 / 1100
сегодня в 15:39
Эту обезьяну любыми путями нельзя допускать в Россию, будет как Родченков о допинге кричать про расизм в России.
Abverin
Abverin
   118 / 1100
сегодня в 15:36
Только тренеров зулуссов нам не хватало, белоруссов много.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   69 / 1100
сегодня в 15:30
Есть же уже готовый клуб для него - "Спартак". И афроспартаковцев там любят, и тренеру не обязательно там что-то знать и уметь. Будет Яша рядом с Пиджаком вторым манекеном стоять.
11-и метровый
11-и метровый
   119 / 1100
сегодня в 15:29
Подойдет только спартаку, может быть, Луиска и Луишка заиграют.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   266 / 1100
сегодня в 15:24
И жнец, и швец, и на дуде игрец, и вообще - полный ***дец ! Это все о Яя Туре !
mikysss
mikysss
   238 / 1100
сегодня в 15:19
Сельдерей еще надеется? ему бы с червяком дуэтом в кардебалете в трико выступать
311
311
   26 / 1100
сегодня в 15:17
Нафиг он тут не сдался, да еще и без опыта! Селюк видимо далек от российских реалий или дурачком притворяется!)
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