Селюк: «Россия в приоритете у Туре»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Яя Туре, рассказал о его планах на тренерскую работу.

Яя Туре идёт на тренерское поприще, он переходит совершенно в другую плоскость. Карьеру игрока он не завершает, сможет играть там, где будет тренировать. Если вдруг понадобится своей команде, то он сможет выйти на поле и сыграть. Полгода мы не делали никаких заявлений. Яя был в информационном пространстве. Он комментировал, выступал как эксперт. В воскресенье он будет вести матч «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Манчестер Сити» в качестве эксперта на Sky Sports.

Сейчас он сфокусировался, получил одну начальную лицензию категории С. На данный момент проходит курсы для получения категории A. Это даcт ему право работать вторым тренером в какой-либо из команд. Потребуется ещё пару лет, чтобы он получил PRO лицензию, с которой он бы мог тренировать команды АПЛ . Хочу, чтобы он уже сейчас начал тренировать. Яя пошёл в «Олимпиакос», чтобы получить опыт работы помощником тренера, советником и игроком.

Мы только позавчера получили бумаги, которые позволят ему работать. После выходных я начну вести переговоры с командами, которые бы хотели видеть его у себя не как главного тренера, а как второго. Он и не может пока им работать и не хочет. Яя в любых вопросах будет готов помочь команде, передавая свой опыт. Поработает год или два, а потом поедет тренировать в Англию или во Францию. Когда-то Яя Туре начал свою карьеру на постсоветском пространстве, сейчас я хочу, чтобы тренерскую карьеру он начал именно в России или на Украине. Россия в приоритете – так как чемпионат сильнее.