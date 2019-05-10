Бородюк: «Инциденты с участием Кокорина и Мамаева - элементарная бытовуха»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговоренных к тюремному заключению.

Это несправедливое решение. На мой взгляд, эти игроки должны быть на свободе. Кокорин — талантливый футболист и великолепный парень. То же самое можно сказать и о Мамаеве. Почему я так говорю? Я работал с ними в сборной и знаю.

Я думаю, что ребята вернутся в футбол. Многие руководители хотят видеть их в своих клубах. Желаю Кокорину и Мамаеву мужества и терпения. Адвокаты должны подавать апелляции и сработать более профессионально. Инциденты с участием Кокорина и Мамаева — элементарная бытовуха.