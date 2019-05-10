Бородюк: «Инциденты с участием Кокорина и Мамаева - элементарная бытовуха»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговоренных к тюремному заключению.
Это несправедливое решение. На мой взгляд, эти игроки должны быть на свободе. Кокорин — талантливый футболист и великолепный парень. То же самое можно сказать и о Мамаеве. Почему я так говорю? Я работал с ними в сборной и знаю.
Я думаю, что ребята вернутся в футбол. Многие руководители хотят видеть их в своих клубах. Желаю Кокорину и Мамаеву мужества и терпения. Адвокаты должны подавать апелляции и сработать более профессионально. Инциденты с участием Кокорина и Мамаева — элементарная бытовуха.
Начиная с 8 мая они, по решению суда, получили статус УГОЛОВНИКОВ!
Это не бытовуха, как ВРЁТ Бородюк!
Бородюк не знает российского законодательства и ему не хватает мозгов чтобы понять, что это не бытовуха, а УГОЛОВЩИНА.
Кокорин и Мамаев совершили преступление в ОБЩЕСТВЕННЫХ местах.
Бородюк!
Какой несправедливо???
А если бы подсудимые вас Бородюка ИЗБИЛИ в общественном месте стулом по голове и ОТМУТУЗИЛИ руками и ногами в КРОВЬ с сотрясением и вы месяц сидели на больничном, а то и больше!!!
Как бы вы, Бородюк, тогда запели о несправедливости???
Кокорину и Мамаеву надо было все ПЯТЬ лет впаять, а назначили мало.
Надо было суду на всю железку их ПОСАДИТЬ, чтобы отбить у них всякую охоту ПЬЯНСТВОВАТЬ, бегать по проституткам, ЗВЕРСТВОВАТЬ и хулиганить.
Они своих жертв не жалели, а почему суд их должен жалеть???
Суд принял решение ЗАКОННО.
Бородюк выступает фальшивым адвокатом дьяволов и уголовников во плоти - оправдывает их уголовщину и ЗВЕРСТВА.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Начиная с 8 мая они, по решению суда, получили статус УГОЛОВНИКОВ!
Это не бытовуха, как ВРЁТ Бородюк!
Бородюк не знает российского законодательства и ему не хватает мозгов чтобы понять, что это не бытовуха, а УГОЛОВЩИНА.
Кокорин и Мамаев совершили преступление в ОБЩЕСТВЕННЫХ местах.
Бородюк!
Какой несправедливо???
А если бы подсудимые вас Бородюка ИЗБИЛИ в общественном месте стулом по голове и ОТМУТУЗИЛИ руками и ногами в КРОВЬ с сотрясением и вы месяц сидели на больничном, а то и больше!!!
Как бы вы, Бородюк, тогда запели о несправедливости???
Кокорину и Мамаеву надо было все ПЯТЬ лет впаять, а назначили мало.
Надо было суду на всю железку их ПОСАДИТЬ, чтобы отбить у них всякую охоту ПЬЯНСТВОВАТЬ, бегать по проституткам, ЗВЕРСТВОВАТЬ и хулиганить.
Они своих жертв не жалели, а почему суд их должен жалеть???
Суд принял решение ЗАКОННО.
Бородюк выступает фальшивым адвокатом дьяволов и уголовников во плоти - оправдывает их уголовщину и ЗВЕРСТВА.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Чиновник-то - не "станционный смотритель 14го класса" - а дядя из конторы, которые много чего для государственности делают. Например, по слухам, президентский членовоз! Уже лет 15 делают, ну, может, и увидит тот, кому можно :))
Чиновник-то - не "станционный смотритель 14го класса" - а дядя из конторы, которые много чего для государственности делают. Например, по слухам, президентский членовоз! Уже лет 15 делают, ну, может, и увидит тот, кому можно :))
Он назвал проишедствие с ЧИНОВНИКОМ - "элементарной бытовухой".....
Он назвал проишедствие с ЧИНОВНИКОМ - "элементарной бытовухой".....
а этот какой-то неправильный попался,скорее всего коррупционер,раз отпор не дал гопарям
а этот какой-то неправильный попался,скорее всего коррупционер,раз отпор не дал гопарям