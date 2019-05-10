ГлавнаяНовости

Бородюк: «Инциденты с участием Кокорина и Мамаева - элементарная бытовуха»

сегодня, 11:14

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поддержал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговоренных к тюремному заключению.

Это несправедливое решение. На мой взгляд, эти игроки должны быть на свободе. Кокорин — талантливый футболист и великолепный парень. То же самое можно сказать и о Мамаеве. Почему я так говорю? Я работал с ними в сборной и знаю.

Я думаю, что ребята вернутся в футбол. Многие руководители хотят видеть их в своих клубах. Желаю Кокорину и Мамаеву мужества и терпения. Адвокаты должны подавать апелляции и сработать более профессионально. Инциденты с участием Кокорина и Мамаева — элементарная бытовуха.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Геркус спрогнозировал ничью в матче «Зенита» и ЦСКА
Сегодня, 11:24 Комментарии15
Джано: «Аренда в „Крылья“ не сравнится с арендой в „Ростов“»
Вчера, 21:57 Комментарии11
Кикнадзе: «Не будем искусственно увеличивать число воспитанников в „Локо“»
Вчера, 19:03 Комментарии2
Канчельскис: «Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует»
Вчера, 18:35 Комментарии20
Кикнадзе сообщил, что Кокорин и Мамаев не нужны «Локомотиву»
Вчера, 17:47 Комментарии34
Д. Билялетдинов: «Финал Лиги чемпионов будет скучным»
Вчера, 16:26 Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   210 / 1097
сегодня в 12:50
Пресненский суд ЧЕСТНО и СПРАВЕДЛИВО приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.
Начиная с 8 мая они, по решению суда, получили статус УГОЛОВНИКОВ!

Это не бытовуха, как ВРЁТ Бородюк!
Бородюк не знает российского законодательства и ему не хватает мозгов чтобы понять, что это не бытовуха, а УГОЛОВЩИНА.
Кокорин и Мамаев совершили преступление в ОБЩЕСТВЕННЫХ местах.

Бородюк!
Какой несправедливо???
А если бы подсудимые вас Бородюка ИЗБИЛИ в общественном месте стулом по голове и ОТМУТУЗИЛИ руками и ногами в КРОВЬ с сотрясением и вы месяц сидели на больничном, а то и больше!!!
Как бы вы, Бородюк, тогда запели о несправедливости???
Кокорину и Мамаеву надо было все ПЯТЬ лет впаять, а назначили мало.
Надо было суду на всю железку их ПОСАДИТЬ, чтобы отбить у них всякую охоту ПЬЯНСТВОВАТЬ, бегать по проституткам, ЗВЕРСТВОВАТЬ и хулиганить.
Они своих жертв не жалели, а почему суд их должен жалеть???
Суд принял решение ЗАКОННО.

Бородюк выступает фальшивым адвокатом дьяволов и уголовников во плоти - оправдывает их уголовщину и ЗВЕРСТВА.

А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!

Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   7 / 1097
сегодня в 12:42
не надоело завидовать ? Кто же тебе виноват что твой хозяин Володимир тебе так мало платит ?
Слово "завидовать" у бакланов, хозяев твоего языка, и тебя - самое почитаемое и любимое!
mihaluch
mihaluch
   99 / 1097
сегодня в 12:40
Развели парней. Адвокатов не грамотных подставили. Надо было сразу в несознанку уходить. Признались прощенье начали просить. Элементарная юридическая безграмотность. Правильно бы повели через три дня были бы на свободе.
post-navigator
post-navigator ответил Lucho Gonzalez
   109 / 1097
сегодня в 12:34
Очень талантливо фигачил стулом, это да. Такую быдлоту нужно изолировать из общества
Только общество моментально новый быдлоту произведёт. И как бы не ещё быдлее :)
post-navigator
post-navigator ответил Jeck Denielse
   109 / 1097
сегодня в 12:32
Свобода Бородюка тоже под угрозой...... Он назвал проишедствие с ЧИНОВНИКОМ - "элементарной бытовухой".....
Это вообще покушение на основы государственности!
Чиновник-то - не "станционный смотритель 14го класса" - а дядя из конторы, которые много чего для государственности делают. Например, по слухам, президентский членовоз! Уже лет 15 делают, ну, может, и увидит тот, кому можно :))
mangoх12
mangoх12 ответил cska1948
   32 / 1097
сегодня в 12:28
А если бы Кокорин был талантливым токарем-пекарем, то кто бы за него,из знаменитых-популярных, хоть слово бы замолвил?
Так и дела бы не было вот в чем вся суть
Denkuz
Denkuz
   97 / 1097
сегодня в 12:27
Судейский беспредел ни на чем.
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   32 / 1097
сегодня в 12:27
РЕБЯТА - ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПАРНИ, ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! ВСЕ ХОТЯТ ПОДРАЖАТЬ ИМ ВО ВСЁМ, ОСОБЕННО В ДЕНЕЖНОМ уДОВОЛЬСТВИИ!
не надоело завидовать ? Кто же тебе виноват что твой хозяин Володимир тебе так мало платит ?
VABANK
VABANK
сегодня в 12:26
Больше половины зэков сидит за "бытовуху". И они все тоже в жизни нормальные парни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 1097
сегодня в 11:56
Свобода Бородюка тоже под угрозой......

Он назвал проишедствие с ЧИНОВНИКОМ - "элементарной бытовухой".....
волгoдoн
волгoдoн
   415 / 1097
сегодня в 11:36
а вообще,любой заурядный китаец должен владеть кунг-фу
а этот какой-то неправильный попался,скорее всего коррупционер,раз отпор не дал гопарям
Морозовский
Морозовский
   7 / 1097
сегодня в 11:35
РЕБЯТА - ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПАРНИ, ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! ВСЕ ХОТЯТ ПОДРАЖАТЬ ИМ ВО ВСЁМ, ОСОБЕННО В ДЕНЕЖНОМ уДОВОЛЬСТВИИ!
cska1948
cska1948
   265 / 1097
сегодня в 11:25
А если бы Кокорин был талантливым токарем-пекарем, то кто бы за него,из знаменитых-популярных, хоть слово бы замолвил?
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 1097
сегодня в 11:24
Получили по заслугам, Кокорин накрывался очень давно
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   330 / 1097
сегодня в 11:22
Великолепный парень... боже
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   253 / 1097
сегодня в 11:18
Очень талантливо фигачил стулом, это да. Такую быдлоту нужно изолировать из общества
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100