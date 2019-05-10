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Федотов - о судействе: «Просто беспредел!»

сегодня, 14:36
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов. Мы были острее, имели дополнительные 100-процентые возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед. 

Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время… Но судьи придумали штрафной, в результате чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом. Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   597 / 1100
сегодня в 15:54
Пора судейский клуб разгонять и набирать новый состав.
makkie
makkie
   32 / 1100
сегодня в 15:32
Странно, что Еськов не подсвистел младшему Газпрому, забыл наверное)
Хотя нет, не забыл - гол Сутормина то засчитали.
mikysss
mikysss
   238 / 1100
сегодня в 15:13
Федот да не тот не тот ты клуб тренируешь - карма настигнет всегда. Клеймо газпрома на твоем клубе (простите за слово клуб)
LOpp
LOpp
   11 / 1100
сегодня в 15:04
Газпрому и Гинеру квалифицированные судьи не нужны, с Еськовым легче творить бардак и мутить свои делишки.
Также как и Путину легче, когда в правительстве сидят клоуны Валуев, Кабаева, Шнуров и др.
112910315
112910315
   19 / 1100
сегодня в 15:01
Судья начудил в этом матче)
cska plus
cska plus
   37 / 1100
сегодня в 14:56
Федотов странно рассуждает, а то, что судья подарил гол Сутормина как бы не в счёт.
FILL3286
FILL3286
   72 / 1100
сегодня в 14:50
НЫТЬ!!!!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   371 / 1100
сегодня в 14:48
А нечего было со Спартаком конкурировать.
Союзник противников
Союзник противников
   28 / 1100
сегодня в 14:44
Не ной,тебе такой первый ответный гол нарисовали-ВАРево позавидует!!!
Лучший судья Федуна
Лучший судья Федуна
   478 / 1100
сегодня в 14:43
Тоже думаю что беспредел. Оффсайд более метра, боковой поднимает флажок, а Еськов засчитывает. Школа Лапочкина.
Гавриленко
Гавриленко
   24 / 1100
сегодня в 14:43
Теперь стало ясно: федотов - будущий тренер "зенита"!
Семак ноет не очень-то часто, а в "зените" неноющие тренеры не ценятся!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   229 / 1100
сегодня в 14:42
Оренбург еще накажет пупсиков в последнем туре
Байкал-38.
Байкал-38.
   50 / 1100
сегодня в 14:41
Это просто беспредел!
Надеюсь он про момент с забитием гола в ворота Урала?
Там был полный беспредел! Главный судья даже отменил офсайд и засчитал гол.
И после этого он ещё смеет говорит об выигранном матче?
Судья дал, судья взял!
МКС
МКС
   38 / 1100
сегодня в 14:37
Каждому свое

Федуну покупать судей

Федотову вставать раком перед зенитом
Nafnafik
Nafnafik
   169 / 1100
сегодня в 14:37
Таков наш коррупционный футбол тарасовский.
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