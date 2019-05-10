Федотов - о судействе: «Просто беспредел!»

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).
Учитывая погодные условия, игра получилась интересной и динамичной, с обилием голевых моментов. Мы были острее, имели дополнительные 100-процентые возможности для взятия ворот. Пропустили нелепейший гол, но нашли силы выйти вперед.
Затем на авансцену вышли ребята в черных майках. Это просто беспредел! По-другому нельзя сказать. Чисто выигранный мяч, переигранное время… Но судьи придумали штрафной, в результате чего мы лишились важных двух очков, которые ребята заслужили кровью и потом. Признаюсь, что мне сложно смотреть в глаза своим ребятам после таких действий арбитров.
Хотя нет, не забыл - гол Сутормина то засчитали.
Хотя нет, не забыл - гол Сутормина то засчитали.
Также как и Путину легче, когда в правительстве сидят клоуны Валуев, Кабаева, Шнуров и др.
Также как и Путину легче, когда в правительстве сидят клоуны Валуев, Кабаева, Шнуров и др.
Семак ноет не очень-то часто, а в "зените" неноющие тренеры не ценятся!
Семак ноет не очень-то часто, а в "зените" неноющие тренеры не ценятся!
Надеюсь он про момент с забитием гола в ворота Урала?
Там был полный беспредел! Главный судья даже отменил офсайд и засчитал гол.
И после этого он ещё смеет говорит об выигранном матче?
Судья дал, судья взял!
Надеюсь он про момент с забитием гола в ворота Урала?
Там был полный беспредел! Главный судья даже отменил офсайд и засчитал гол.
И после этого он ещё смеет говорит об выигранном матче?
Судья дал, судья взял!
Федуну покупать судей
Федотову вставать раком перед зенитом
Федуну покупать судей
Федотову вставать раком перед зенитом