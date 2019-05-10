ГлавнаяНовости

Геркус спрогнозировал ничью в матче «Зенита» и ЦСКА

сегодня, 11:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.05.2019 в 19:00 Не начался

Бывший генеральный директор «Локо» Илья Геркус дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА.

«Зенит», напомним, уже оформил чемпионский титул, тогда как «армейцам» нужны очки для борьбы за зону Лиги чемпионов.

Да, «Зенит» уже стал чемпионом, и турнирной мотивации не имеет. Но в этот день соберётся полный стадион, команде будет вручен чемпионский кубок. В такой обстановке команда на эмоциях попытается сохранить праздничное настроение. ЦСКА, конечно, очки гораздо нужнее, но выезд в Питер - это всегда тяжело. Армейцы могут не справиться с эмоциональным соперником, но очко взять могут вполне.

Прогноз - 1:1.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бородюк: «Инциденты с участием Кокорина и Мамаева - элементарная бытовуха»
Сегодня, 11:14 Комментарии16
Джано: «Аренда в „Крылья“ не сравнится с арендой в „Ростов“»
Вчера, 21:57 Комментарии11
Кикнадзе: «Не будем искусственно увеличивать число воспитанников в „Локо“»
Вчера, 19:03 Комментарии2
Канчельскис: «Не сказал бы, что английский чемпионат сейчас доминирует»
Вчера, 18:35 Комментарии20
Кикнадзе сообщил, что Кокорин и Мамаев не нужны «Локомотиву»
Вчера, 17:47 Комментарии34
Д. Билялетдинов: «Финал Лиги чемпионов будет скучным»
Вчера, 16:26 Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
scarp
scarp
сегодня в 12:55
Зениту надо будет выигрывать, если хотят получить Фернандеса.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   469 / 1097
сегодня в 12:52
Игра на три результата.
cska plus
cska plus
   35 / 1097
сегодня в 12:44
Снова очкарик умозаключает.
Гавриленко
Гавриленко
   24 / 1097
сегодня в 12:31
Этот матч разрушит единство коней, бомжей и их байкальских и краснодарских подпевал.
11-и метровый
11-и метровый
   121 / 1097
сегодня в 12:19
Для ЦСКА ничьей будет многовато.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 1097
сегодня в 12:17
Ничья не даст ответ на вопрос "Где в следующем сезоне будет играть Марио??"......

Считаю.... то что матч закончится вничью - 5-10%.....не более....
Sunny.
Sunny.
   714 / 1097
сегодня в 12:12
Геркус уже договорился
Гавриленко
Гавриленко
   24 / 1097
сегодня в 12:09
Ждём не менее 7 голов в ворота "дыркинфеева".
djemStar
djemStar
сегодня в 12:08
прогноз
Семак на радостях подопьет и сделает бывшей команде подарок)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   412 / 1097
сегодня в 12:04
Думаю зенит проиграет. Микротравмы, не долеченные ушибы присутствуют постоянно. И уже через не могу никто играть не будет. У всех, и у футболистов тоже есть отложенные дела, откладывать их дальше для кого то не будет иметь смысла. Так что будет ротация, эксперименты и противостоять сверх замотивированному цска будет сложно. Я просто настраиваюсь на праздник футбола, зенита и результат мне не важен. Было бы интересно посмотреть на игроков, которым дадут шанс. Пусть те же заболотный, набиулин и другие докажут что место на лавке не их.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил FILL3286
   412 / 1097
сегодня в 11:54
Да до лампочки как эти два кабинета снова будут смешить страну(((
В этом году клоуны в другом клубе феерят.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   323 / 1097
сегодня в 11:51
Я думаю ЦСКА победит
FILL3286
FILL3286
   116 / 1097
сегодня в 11:48
Да до лампочки как эти два кабинета снова будут смешить страну(((
Морозовский
Морозовский
   7 / 1097
сегодня в 11:40
"зеня" распределит, кому какое место дать! "Локомотив" самый платёжеспособный - "зеня" это обязательно учтёт!
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 1097
сегодня в 11:26
Зениту уже ничего не нужно: результат может быть абсолютно любым.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100