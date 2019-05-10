Геркус спрогнозировал ничью в матче «Зенита» и ЦСКА

Бывший генеральный директор «Локо» Илья Геркус дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА .

«Зенит», напомним, уже оформил чемпионский титул, тогда как «армейцам» нужны очки для борьбы за зону Лиги чемпионов.

Да, «Зенит» уже стал чемпионом, и турнирной мотивации не имеет. Но в этот день соберётся полный стадион, команде будет вручен чемпионский кубок. В такой обстановке команда на эмоциях попытается сохранить праздничное настроение. ЦСКА , конечно, очки гораздо нужнее, но выезд в Питер - это всегда тяжело. Армейцы могут не справиться с эмоциональным соперником, но очко взять могут вполне.

Прогноз - 1:1.