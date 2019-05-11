ГлавнаяНовости

Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»

сегодня, 06:55

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию нападающего команды Неймара и подчеркнул, что пока не собирается отдавать бразильцу капитанскую повязку.

Мы должны принять это наказание. Это была ошибка.

Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – артист и креативный игрок. С его качествами он мог бы быть лидером. Однако я очень доволен нынешними капитанами – Тиаго Силвой и Маркиньосом, и не буду ничего менять.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Мы должны быть психологически сильны в матче с „Брайтоном“»
Сегодня, 05:55 Комментарии4
Моура: «Плачу каждый раз, когда смотрю повтор игры с „Аяксом“»
Сегодня, 05:34 Комментарии2
Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»
Сегодня, 05:15 Комментарии2
Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»
Сегодня, 04:00 Комментарии4
Бенитес: «Мой камбэк в Стамбуле был лучше, чем победа над „Барселоной“»
Сегодня, 00:33 Комментарии9
Гвардиола: «Бернарду Силва может играть в любой команде мира»
Вчера, 23:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   144 / 1087
сегодня в 07:25
Симулянт не может быть хорошим капитаном.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   480 / 1087
сегодня в 07:23
Неймар не может, а хочет быть лидером, капитаном, королём. Но жизнь с ним явно пошутила, дала ему талант, но не дала мозгов и хороших человеческих качеств.
Бездарно растратив свой талант, Неймар сгинет в бездну....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1087
сегодня в 07:12
То что он креативный игрок - согласен....
То что он артист - спорно....скорей плохой артист...коль весь мир потешается над его симуляциями....
Капитан ??? - после последнего проишествия - однозначно нет....
Капитаны не тыкают болельщиков в подбородок и не убегают тут же поджав хвост......
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100