Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию нападающего команды Неймара и подчеркнул, что пока не собирается отдавать бразильцу капитанскую повязку.
Мы должны принять это наказание. Это была ошибка.
Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – артист и креативный игрок. С его качествами он мог бы быть лидером. Однако я очень доволен нынешними капитанами – Тиаго Силвой и Маркиньосом, и не буду ничего менять.
Бездарно растратив свой талант, Неймар сгинет в бездну....
Бездарно растратив свой талант, Неймар сгинет в бездну....
То что он артист - спорно....скорей плохой артист...коль весь мир потешается над его симуляциями....
Капитан ??? - после последнего проишествия - однозначно нет....
Капитаны не тыкают болельщиков в подбородок и не убегают тут же поджав хвост......
То что он артист - спорно....скорей плохой артист...коль весь мир потешается над его симуляциями....
Капитан ??? - после последнего проишествия - однозначно нет....
Капитаны не тыкают болельщиков в подбородок и не убегают тут же поджав хвост......