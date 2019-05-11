Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию нападающего команды Неймара и подчеркнул, что пока не собирается отдавать бразильцу капитанскую повязку.

Мы должны принять это наказание. Это была ошибка.

Есть много способов показать, что ты лидер. Неймар – артист и креативный игрок. С его качествами он мог бы быть лидером. Однако я очень доволен нынешними капитанами – Тиаго Силвой и Маркиньосом, и не буду ничего менять.