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Гвардиола: «Мы должны быть психологически сильны в матче с „Брайтоном“»

сегодня, 05:55
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 17:00 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча с «Брайтоном» в заключительном туре АПЛ. Для завоевания золотых медалей «горожанам» нужно одержать победу.

Мы должны сыграть хорошо и быть психологически сильными, помня о том, что задача будет не из простых. Мы должны сосредоточиться на игре, на том, как мы хотим сыграть, и не беспокоиться об остальном.

Если по ходу матча будут возникать проблемы, нужно сохранять спокойствие и думать о том, что нам нужно сделать. Возможно, в последние 5, 10, 15 минут придётся сделать что-то безумное, но до этого мы должны придерживаться плана, чтобы выиграть матч. Это то, что мы делали на протяжении всего сезона.

Есть два варианта того, как будет играть «Брайтон». Либо они сыграют так, как делали в последнее время – от обороны, используя стандарты, дальние забросы и контратаки. Либо дома в последнем матче сезона они решат пойти вперёд. Но мы уже обсудили то, что может нас ждать, и как мы должны действовать в обеих ситуациях.

Напомним, Гвардиола был признан лучшим тренером АПЛ в апреле.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   224 / 1087
сегодня в 07:27
Хорошо бы в ничейку сгоняли.
cska plus
cska plus
   35 / 1087
сегодня в 06:47
Финальная игра, на кону чемпионство.
mihaluch
mihaluch
   107 / 1087
сегодня в 06:40
МС должны выиграть, если этого не случится,полетят тогда головы.
Novograd
Novograd
   735 / 1087
сегодня в 06:16
Ой праиграете паходу
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