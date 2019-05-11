Моура: «Плачу каждый раз, когда смотрю повтор игры с „Аяксом“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Аякса». После первого тайма «шпоры» проигрывали амстердамцам с общим счётом 0:3, но хет-трик Моуры вывел английский клуб в финал турнира. Решающий гол был забит бразильцем на последних секундах.

Мне кажется, что я сплю! Это был невероятный день. Я очень счастлив и очень горд. Я всегда говорю о том, что, когда ты веришь и усердно работаешь, то получаешь по заслугам, и наша команда заслужила этот результат.

Я верил, что мы можем выиграть матч и выйти в финал, но я не мог поверить в то, что забью три мяча, и третий будет забит на последних секундах. Это было прекрасно.

Я пересматривал матч снова. Каждый раз, когда я смотрю повтор, я плачу, потому что это слишком эмоционально. Вот, что делает с людьми футбол. Вот, почему он так удивителен. Я люблю футбол, все любят футбол. А такие моменты запоминаются на всю жизнь.