ГлавнаяНовости

Моура: «Плачу каждый раз, когда смотрю повтор игры с „Аяксом“»

сегодня, 05:34
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился эмоциями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Аякса». После первого тайма «шпоры» проигрывали амстердамцам с общим счётом 0:3, но хет-трик Моуры вывел английский клуб в финал турнира. Решающий гол был забит бразильцем на последних секундах.

Мне кажется, что я сплю! Это был невероятный день. Я очень счастлив и очень горд. Я всегда говорю о том, что, когда ты веришь и усердно работаешь, то получаешь по заслугам, и наша команда заслужила этот результат.

Я верил, что мы можем выиграть матч и выйти в финал, но я не мог поверить в то, что забью три мяча, и третий будет забит на последних секундах. Это было прекрасно.

Я пересматривал матч снова. Каждый раз, когда я смотрю повтор, я плачу, потому что это слишком эмоционально. Вот, что делает с людьми футбол. Вот, почему он так удивителен. Я люблю футбол, все любят футбол. А такие моменты запоминаются на всю жизнь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»
Сегодня, 06:55 Комментарии3
Гвардиола: «Мы должны быть психологически сильны в матче с „Брайтоном“»
Сегодня, 05:55 Комментарии4
Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»
Сегодня, 05:15 Комментарии2
Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»
Сегодня, 04:00 Комментарии4
Бенитес: «Мой камбэк в Стамбуле был лучше, чем победа над „Барселоной“»
Сегодня, 00:33 Комментарии9
Гвардиола: «Бернарду Силва может играть в любой команде мира»
Вчера, 23:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1087
сегодня в 06:59
Натворил делов...
Теперь раскаивается...
Будет уроком на будущее....как не подобает вести себя в полуфиналах...чтоб не плакать..))
cska plus
cska plus
   35 / 1087
сегодня в 05:47
Всё уже прошло, обидно конечно но надо остыть и смириться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100