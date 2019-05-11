Гапонов: «Меня приглашали в „Зенит-2“ и „Тамбов“, но я не подошел»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о том, как оказался в клубе и о своем дебюте за первую команду.

Жизнь пока не изменилась. Конечно, я не ожидал, что доведется сыграть за первую команду так скоро. Матчи против «Арсенала» и «Урала» получились очень разные. Мою игру пусть оценивают тренеры, но результаты говорят сами за себя: сначала крупно уступили, потом победили, сыграв «на ноль».

Как попал в «Спартак»? В конце прошлого сезона ко мне подошли и сказали: «Сыграешь еще три игры – и приезжай к нам на просмотр». За годы выступлений за «Строгино» меня приглашали «Зенит-2» и «Тамбов». Но там я не подошел. И теперь об этом не жалею.