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Черданцев - о Почеттино: «Не люблю грустных тренеров»

сегодня, 12:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Российский комментатор Георгий Черданцев в преддверии финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» ответил на вопрос кто круче - Юрген Клопп или Маурисио Почеттино.

Сравнили! Я вообще не люблю грустных тренеров. Пребывающих большую часть матча в глубокой задумчивости. Вон, Деян Ловрен обмолвился, что перед матчем с «Барселоной» Клопп произнес потрясающую речь в раздевалке. Почеттино на такое не способен. Это на лице написано. Он хорошо разбирается в тактике, футболисты «Тоттенхэма» его обожают, уверяют, что в команде семейная атмосфера. Но…

Почеттино, в отличие от Клоппа, не «зажигалка». А в спорте, на мой взгляд, драйв и энергетика важнее, чем аналитический склад ума.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   543 / 1086
сегодня в 13:27
Скажи это Фергюссону и его жвачке. Игроки сцались от одного его вида и брали трофеи, лишь бы тот не кидал в них кроссовки. А такие шуты, как Клопп, только по бровке как в ж.пу ужаленные будут прыгать без толку.
Sunny.
Sunny.
   662 / 1086
сегодня в 13:23
интресно кто же для него пиджак ?
fanilich
fanilich
   475 / 1086
сегодня в 13:20
О Черданцеве многие не хотят слышать, а тем более видеть в футболе , с его"ораловом"во время комментарий матчей,он очень" поднадоел" своей звездностью" великого" ,а если человек "бухнул,"то для него все болельщики случайные и не разбирающиеся в футболе.Хорошое "77" устроилось на тв в лице Черданцева
Tommy Lee
Tommy Lee
   119 / 1086
сегодня в 13:17
Черданцев: "А в спорте, на мой взгляд, драйв и энергетика важнее, чем аналитический склад ума."

Прям про себя говорит, так как никакой аналитик.
League1
League1
   77 / 1086
сегодня в 13:12
Все люди разные. Все имеют право быть.
Если бы все были, как Клопп, было бы тоже не очень хорошо. Должно быть разнообразие.
kust07
kust07
   275 / 1086
сегодня в 13:01
Ливерпуль должен брать трофей! просто обязан
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   512 / 1086
сегодня в 12:59
Черданцев любит поорать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1086
сегодня в 12:51
А комментаторы-алкаши норма))


А, по факту, Чердак случайно кое в чем прав, если "Леверпуль" Клоппа реально выехал на суперигре, то ТТХ и с МС вытащило случайное бедро Бревненте, и тут Моура сам, хотя большая часть игроков провела навзрачную игру. Равнять их рано))
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