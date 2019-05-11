Черданцев - о Почеттино: «Не люблю грустных тренеров»

Российский комментатор Георгий Черданцев в преддверии финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» ответил на вопрос кто круче - Юрген Клопп или Маурисио Почеттино.

Сравнили! Я вообще не люблю грустных тренеров. Пребывающих большую часть матча в глубокой задумчивости. Вон, Деян Ловрен обмолвился, что перед матчем с «Барселоной» Клопп произнес потрясающую речь в раздевалке. Почеттино на такое не способен. Это на лице написано. Он хорошо разбирается в тактике, футболисты «Тоттенхэма» его обожают, уверяют, что в команде семейная атмосфера. Но…

Почеттино, в отличие от Клоппа, не «зажигалка». А в спорте, на мой взгляд, драйв и энергетика важнее, чем аналитический склад ума.