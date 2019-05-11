Черданцев - о Почеттино: «Не люблю грустных тренеров»

Российский комментатор Георгий Черданцев в преддверии финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» ответил на вопрос кто круче - Юрген Клопп или Маурисио Почеттино.
Сравнили! Я вообще не люблю грустных тренеров. Пребывающих большую часть матча в глубокой задумчивости. Вон, Деян Ловрен обмолвился, что перед матчем с «Барселоной» Клопп произнес потрясающую речь в раздевалке. Почеттино на такое не способен. Это на лице написано. Он хорошо разбирается в тактике, футболисты «Тоттенхэма» его обожают, уверяют, что в команде семейная атмосфера. Но…
Почеттино, в отличие от Клоппа, не «зажигалка». А в спорте, на мой взгляд, драйв и энергетика важнее, чем аналитический склад ума.
Прям про себя говорит, так как никакой аналитик.
Прям про себя говорит, так как никакой аналитик.
Если бы все были, как Клопп, было бы тоже не очень хорошо. Должно быть разнообразие.
Если бы все были, как Клопп, было бы тоже не очень хорошо. Должно быть разнообразие.
https://www.youtube.com/watch?v=SSsb94hgPeQ
А, по факту, Чердак случайно кое в чем прав, если "Леверпуль" Клоппа реально выехал на суперигре, то ТТХ и с МС вытащило случайное бедро Бревненте, и тут Моура сам, хотя большая часть игроков провела навзрачную игру. Равнять их рано))
А, по факту, Чердак случайно кое в чем прав, если "Леверпуль" Клоппа реально выехал на суперигре, то ТТХ и с МС вытащило случайное бедро Бревненте, и тут Моура сам, хотя большая часть игроков провела навзрачную игру. Равнять их рано))