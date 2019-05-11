Ташуев: «Английские финалы в еврокубках - это не закономерность»

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев прокомментировал тот факт, что в финалах еврокубков сыграют только английские команды.
Победу в Лиге чемпионов разыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а за Лигу Европы сразятся «Челси» и «Арсенал».
АПЛ, конечно, сильная лига, но я не думаю, что это закономерность. Всё могло повернуться в разные стороны. Это футбол, и сейчас совпало именно так. Раньше, если помните, еврокубки выигрывали испанские клубы, а до них успешно выступали в Лиге чемпионов, опять же, английские команды.