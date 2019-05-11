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Ташуев: «Английские финалы в еврокубках - это не закономерность»

сегодня, 11:38

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев прокомментировал тот факт, что в финалах еврокубков сыграют только английские команды.

Победу в Лиге чемпионов разыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а за Лигу Европы сразятся «Челси» и «Арсенал».

АПЛ, конечно, сильная лига, но я не думаю, что это закономерность. Всё могло повернуться в разные стороны. Это футбол, и сейчас совпало именно так. Раньше, если помните, еврокубки выигрывали испанские клубы, а до них успешно выступали в Лиге чемпионов, опять же, английские команды.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   146 / 1086
сегодня в 11:47
После стольких сезонов неудач такое могло произойти.
Balanenok
Balanenok
   117 / 1086
сегодня в 11:42
Ерунду несет.
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