Ташуев: «Английские финалы в еврокубках - это не закономерность»

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев прокомментировал тот факт, что в финалах еврокубков сыграют только английские команды.

Победу в Лиге чемпионов разыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а за Лигу Европы сразятся «Челси» и «Арсенал».