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Ташуев: «В истории Кокорина и Мамаева случилась неожиданная развязка»

сегодня, 11:46

Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили тюремный срок за две драки в центре Москвы.

Это неприятная тема, и здесь неожиданная развязка. Заключение за решёткой несовместимо со спортом, оно серьёзно бьёт по психике. Вернутся ли Кокорин и Мамаев на былой уровень в футболе? Я думаю, сегодня никто не скажет, что будет с ними дальше. Это зависит от многих факторов, в том числе от их здоровья. Но надо думать о хорошем. Будем надеяться, что они сумеют переломить свою судьбу и вернутся в большой футбол.

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Все комментарии
Озеров
Озеров
   541 / 1086
сегодня в 13:16
Кто это?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Михаил Славнов
   217 / 1086
сегодня в 12:46
Чего тут неожиданного в беспредельной стране.
Как страна может быть не беспредельной, когда у власти сплошь чухонцы ?
серый1925
серый1925
   630 / 1086
сегодня в 12:45
заказ выполнен
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   86 / 1086
сегодня в 11:58
Чего тут неожиданного в беспредельной стране.
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