Ташуев: «В истории Кокорина и Мамаева случилась неожиданная развязка»

Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые получили тюремный срок за две драки в центре Москвы.

Это неприятная тема, и здесь неожиданная развязка. Заключение за решёткой несовместимо со спортом, оно серьёзно бьёт по психике. Вернутся ли Кокорин и Мамаев на былой уровень в футболе? Я думаю, сегодня никто не скажет, что будет с ними дальше. Это зависит от многих факторов, в том числе от их здоровья. Но надо думать о хорошем. Будем надеяться, что они сумеют переломить свою судьбу и вернутся в большой футбол.