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Арустамян: «В матче „Зенит“ - ЦСКА ставлю на ничью»

сегодня, 10:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Российский комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на игру 28-го тура чемпионата России, в которой сойдутся «Зенит» и ЦСКА.

Весь вопрос в настрое «Зенита» — как команда отмечает чемпионство или еще нет. Но в любом случае он играет дома и захочет устроить праздник и своим болельщикам на стадионе, да и себе – на поле. 

Но ЦСКА предельно мотивирован. Армейцы понимают, что для них это один из последних шансов побороться за Лигу чемпионов. Поэтому я бы поставил на то, что москвичи не проиграют. Но такой вариант оплачивается не очень хорошо. Поэтому рискну и поставлю ничью.

Согласен с Арустамяном и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   218 / 1083
сегодня в 11:47
Не, не станут - нагадить друзьям им куда приятнее.
Они друзья ровно до тех пор, пока их собственных интересов не коснется. До сих пор им " стыдно за Спартак", потом начинают 41ть друг-друга, ну а потом, когда подживет немного, все активно "дружат" против поросят.
Kresi frok
Kresi frok
   233 / 1083
сегодня в 11:45
Додик арустумян прав, канюшня даром не дастся праэкту, так что интрига будет, как договорились.
Danrog
Danrog
   95 / 1083
сегодня в 11:40
Зениту только победы.
cska plus
cska plus ответил beefs
   35 / 1083
сегодня в 11:39
Питер должен играть на победу, доказать что чемпион не зря!
Ему надо свой чемпионский характер проявить в Грозном.
Озеров
Озеров
   579 / 1083
сегодня в 11:38
Все зависит от того на кого поставит Федун
cska plus
cska plus
   35 / 1083
сегодня в 11:36
Федуновский говорун блефует.
Лакшери
Лакшери ответил Jeck Denielse
   161 / 1083
сегодня в 11:31
Коэффициент маленький
Байкал-38
Байкал-38
   76 / 1083
сегодня в 11:27
"Поэтому я бы поставил на то, что москвичи не проиграют. Но такой вариант оплачивается не очень хорошо."
Шнобель о чём то знает?

Есть такая передача «Деньги или позор», с ведущим Дядей Витей. Он будет главным на матче?
beefs
beefs
   203 / 1083
сегодня в 11:20
Питер должен играть на победу, доказать что чемпион не зря!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 1083
сегодня в 11:14
Что значат слова эксрасенса - "такой вариант оплачивается не очень хорошо."...??????
Морозовский
Морозовский ответил FILL3286
   5 / 1083
сегодня в 11:05
Лазурятник смело может слить матч
Не, не станут - нагадить друзьям им куда приятнее.
FILL3286
FILL3286 ответил Морозовский
   50 / 1083
сегодня в 11:02
Бакланы выиграют.
Лазурятник смело может слить матч
Морозовский
Морозовский
   5 / 1083
сегодня в 10:57
Бакланы выиграют.
Palex
Palex ответил LOpp
   54 / 1083
сегодня в 10:55
А Гинер ЦСКА тренирует?
LOpp
LOpp
   13 / 1083
сегодня в 10:53
Семак подарит Гинеру 3 очка.
Михалыч 75
Михалыч 75
   660 / 1083
сегодня в 10:50
только победа , нельзя потить праздник в Питере
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