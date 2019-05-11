Арустамян: «В матче „Зенит“ - ЦСКА ставлю на ничью»

Российский комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на игру 28-го тура чемпионата России, в которой сойдутся «Зенит» и ЦСКА .

Весь вопрос в настрое «Зенита» — как команда отмечает чемпионство или еще нет. Но в любом случае он играет дома и захочет устроить праздник и своим болельщикам на стадионе, да и себе – на поле.