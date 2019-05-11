Арустамян: «В матче „Зенит“ - ЦСКА ставлю на ничью»

Российский комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на игру 28-го тура чемпионата России, в которой сойдутся «Зенит» и ЦСКА.
Весь вопрос в настрое «Зенита» — как команда отмечает чемпионство или еще нет. Но в любом случае он играет дома и захочет устроить праздник и своим болельщикам на стадионе, да и себе – на поле.
Но ЦСКА предельно мотивирован. Армейцы понимают, что для них это один из последних шансов побороться за Лигу чемпионов. Поэтому я бы поставил на то, что москвичи не проиграют. Но такой вариант оплачивается не очень хорошо. Поэтому рискну и поставлю ничью.
Согласен с Арустамяном и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.
Шнобель о чём то знает?
Есть такая передача «Деньги или позор», с ведущим Дядей Витей. Он будет главным на матче?
Шнобель о чём то знает?
Есть такая передача «Деньги или позор», с ведущим Дядей Витей. Он будет главным на матче?