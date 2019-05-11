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Ташуев: «„Барселона“ зависима от Месси, ей нужна свежая кровь»

сегодня, 11:58

Российский специалист Сергей Ташуев оценил выступление «Барселоны» в Лиге чемпионов. 

Каталонцы уступили в 1/2 финала «Ливерпулю» по сумме двух встреч и покинули турнир.

«Барса» зависима от Месси. Мне так кажется, «Барселоне» нужна где-то свежая кровь, команду надо омолаживать и обновлять. Возможно, недавно у каталонцев были просчёты в селекционной программе. Но всё равно «Барселона» останется сильной, а периоды спадов бывают у всех клубов. Не бывает таких команд, которые выигрывают всё и постоянно, футбол течёт волнообразно. Сейчас у «Барселоны» такая волна, что идёт определённый спад на уровне Лиги чемпионов, а чемпионат Испании каталонцы продолжают выигрывать.

На сегодняшний момент «Барселона» не выглядит той командой, которая должна выигрывать Лигу чемпионов. Хотя при удачном стечении обстоятельств каталонцы, конечно, могли выйти в финал. Реализуй они в первом тайме с «Ливерпулем» несколько стопроцентных моментов – и всё было бы совсем по-другому. Но, видимо, какой-то сбой в программе «Барселоны» действительно есть.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   253 / 1086
сегодня в 13:22
проблемы внутри коллектива Барселоны.
ЮЗИК
ЮЗИК
   219 / 1086
сегодня в 12:50
Здесь можно согласиться с Ташуевым
Danrog
Danrog
   96 / 1086
сегодня в 12:46
Еще один эксперт объявился.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   63 / 1086
сегодня в 12:07
Главной сбой это тренер и его приобретения, из которых ни один не заиграл
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