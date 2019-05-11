Ташуев: «„Барселона“ зависима от Месси, ей нужна свежая кровь»

Российский специалист Сергей Ташуев оценил выступление «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Каталонцы уступили в 1/2 финала «Ливерпулю» по сумме двух встреч и покинули турнир.

«Барса» зависима от Месси. Мне так кажется, «Барселоне» нужна где-то свежая кровь, команду надо омолаживать и обновлять. Возможно, недавно у каталонцев были просчёты в селекционной программе. Но всё равно «Барселона» останется сильной, а периоды спадов бывают у всех клубов. Не бывает таких команд, которые выигрывают всё и постоянно, футбол течёт волнообразно. Сейчас у «Барселоны» такая волна, что идёт определённый спад на уровне Лиги чемпионов, а чемпионат Испании каталонцы продолжают выигрывать.

На сегодняшний момент «Барселона» не выглядит той командой, которая должна выигрывать Лигу чемпионов. Хотя при удачном стечении обстоятельств каталонцы, конечно, могли выйти в финал. Реализуй они в первом тайме с «Ливерпулем» несколько стопроцентных моментов – и всё было бы совсем по-другому. Но, видимо, какой-то сбой в программе «Барселоны» действительно есть.