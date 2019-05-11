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Представитель Денисова: «Между Игорем и „Локомотивом“ конфликта нет»

сегодня, 11:51

Представитель полузащитника «Локомотива» Игорь Денисова заявил, что между клубом и игроком нет конфликта. 34-летний полузащитник не выходил на поле с 3 апреля. Ранее сообщалось, что у футболиста ангина. 

В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и «Локомотивом» есть конфликт. На самом деле, это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

Слова «Локомотива» о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. «Локомотив» извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится – не столь важно.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и «Локомотивом» нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   41 / 1086
сегодня в 13:27
может Денисов что то знает и олни упрятали его
Озеров
Озеров
   541 / 1086
сегодня в 13:15
Второй месяц сопли
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   126 / 1086
сегодня в 13:13
хочу вернуть Денисова в Питер.
112910315
112910315
   18 / 1086
сегодня в 13:01
Представителю Игоря Денисова надо в адвокаты. Был бы такой адвокат у Кокорина, Мамаева) на второй день были бы на свободе) Пак бы сидел 3-4 годика)
ermak6848
ermak6848
   205 / 1086
сегодня в 12:57
такое часто бывает у Игорька - Невский прилиФФ обострение..от титулов
Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
beefs
beefs
   203 / 1086
сегодня в 12:48
ЧЁ, опять!!!
drug01
drug01
   133 / 1086
сегодня в 12:42
Это хорошо!
Parovoznic
Parovoznic
   68 / 1086
сегодня в 12:27
Если Кикнадзе не может найти Денисова, то, мож, в "Жди меня" обратится?
leopit
leopit
   507 / 1086
сегодня в 12:22
Иуда продолжает.....
311
311
   25 / 1086
сегодня в 12:21
Лечить ангину больше двух недель? А как он лечится и где?)
MAUS
MAUS
   27 / 1086
сегодня в 12:19
Во,во!
Воспитанник лазурной диаспоры во всех красе !
Tostao
Tostao
   113 / 1086
сегодня в 12:12
Этому бы представителю игрока рОманы писать.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 1086
сегодня в 12:11
Как игроку ему цены нет, а как человеку... Уж очень он конфликтный...
EAGuar As
EAGuar As
   50 / 1086
сегодня в 12:11
Загулял хлопец .
cska plus
cska plus
   32 / 1086
сегодня в 12:08
Снова какая то тёмная история вокруг Денисова.
particular
particular
   2 / 1086
сегодня в 12:07
Там, где Игорян, там конфликт обеспечен, если не сразу, то со временем..:))
А тут белыми нитками шьют ахинею про больничный и полную идиллию..:))
Capitan555
Capitan555
   701 / 1086
сегодня в 12:03
Не знаю Денисового прошлого - можно было бы и поверить......Гарик истеричка еще та.......
Abverin
Abverin
   184 / 1086
сегодня в 11:54
Одно вранье.
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